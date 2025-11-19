Anuncio de jubilación en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: cambios a la vista

El secretario General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Eduardo Bordas, confirmó su intención de jubilarse el próximo año, probablemente el 1 de abril. Esta decisión marca un hito en la reestructuración del organismo, dado que Bordas desempeña un rol clave en la gestión y administración de recursos.

Desde 1999, gracias a la acordada 41, Bordas ha tenido la responsabilidad de llevar a cabo contrataciones, proyectos y programas en representación del Poder Judicial. Su concentración de funciones lo ha convertido en una figura estratégica, generando tensiones entre algunos miembros del Tribunal y funcionarios del Poder Ejecutivo durante el proceso de renovación de la Corte.

La jubilación de Bordas se suma a las de sus colegas Mario Netri y María Angélica Gastaldi, mientras que nuevos miembros como Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder se han incorporado al Tribunal. Además, el secretario de Gobierno, Eduardo Spuler, ha anunciado su retirada para septiembre del próximo año. Cabe mencionar que el procurador general, Jorge Barraguirre, dejó su puesto tras la reforma constitucional.

El Gobierno provincial ha reafirmado su compromiso de completar la renovación del Tribunal en 2024. Sin embargo, los actuales presidentes Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, ambos mayores de 75 años, no han realizado declaraciones concretas sobre su futuro en la Corte. En declaraciones recientes, Falistocco expresó su deseo de continuar en el cargo, mientras Gutiérrez asumió la presidencia de la Región Litoral Centro de la Junta Federal de Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicia del país (Jufejus).

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que se avecinan más cambios en la Corte, indicando que tres ministros, incluyendo a Falistocco y Gutiérrez, deberán dejar sus cargos al superar la edad límite establecida por la ley. Pullaro enfatizó que la renovación se llevará a cabo de manera consensuada y no violenta, para fomentar un enfoque más eficiente en la administración de justicia.

En una reciente entrevista, Falistocco negó que existan presiones externas en las decisiones del Tribunal, destacando la independencia judicial. Además, un cambio significativo en la estructura interna se avecina con la próxima elección del presidente de la Corte Suprema para 2026, un proceso que se llevará a cabo bajo nuevas dinámicas en la composición del Tribunal.