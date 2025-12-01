Un vencimiento que vuelve a encender las alarmas por las reservas

El Banco Central pagará este lunes u$s1.000 millones del Bopreal con reservas, en un contexto de fuerte fragilidad externa.

Las reservas netas, según el FMI, cierran noviembre con un saldo negativo de u$s16.800 millones, lo que forzaría un nuevo waiver.

Diciembre suma otros u$s338 millones en vencimientos del Tesoro, elevando la presión sobre las arcas del BCRA.

Para 2026, Argentina enfrenta compromisos por u$s17.100 millones, incluido un pago al FMI de u$s4.400 millones en enero.

El Gobierno evalúa una recompra de bonos con dólares del swap de EE.UU. para bajar el riesgo país y recuperar acceso al crédito.

Más de u$s24.000 millones del blanqueo podrían empezar a moverse desde diciembre, afectando la disponibilidad y el flujo de divisas.

El Banco Central afrontará este lunes un compromiso decisivo: el pago de u$s1.000 millones correspondientes a un tramo del Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), el instrumento diseñado en su momento para que los importadores pudieran cancelar deudas acumuladas con proveedores externos. El desembolso, que se realizará íntegramente con reservas internacionales, pondrá nuevamente bajo la lupa la capacidad del Gobierno para sostener el delicado equilibrio cambiario en la recta final del año.

De acuerdo con los datos oficiales, la autoridad monetaria contaba al cierre del jueves pasado con u$s41.959 millones de reservas brutas. Sin embargo, la cifra pierde fuerza cuando se observa la medición de reservas netas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que arroja un saldo negativo de u$s16.800 millones al finalizar noviembre. Esa brecha anticipa la dificultad que enfrentará el Gobierno para cumplir con las metas del acuerdo y, casi con seguridad, la necesidad de solicitar un nuevo waiver al organismo multilateral.

El vencimiento del Bopreal no llega solo. Durante diciembre, el Tesoro deberá afrontar otros u$s338 millones, distribuidos entre compromisos con organismos internacionales (u$s259 millones) y una Letra del propio Banco Central (u$s75 millones). En conjunto, diciembre asoma como un mes de fuerte presión para un stock de reservas que ya venía exigiendo señales contundentes de fortalecimiento.

Un legado caro y persistente

La naturaleza del Bopreal vuelve a abrir el debate sobre la herencia financiera. Según explicó el economista Fernando Marull, este instrumento fue otorgado a empresas que habían importado durante 2023, pero que no pudieron acceder a los dólares oficiales debido a las restricciones cambiarias. En ese período, la asignación de divisas se concentró en quienes contaban con autorización previa del sistema SIRA, dejando a numerosas compañías con deudas impagas.

Para algunos analistas, la continuidad de estos pagos, dos años después, refleja la magnitud del atraso acumulado y el impacto que sigue teniendo sobre la macroeconomía. En palabras de Marull, “en noviembre de 2025, Argentina todavía está pagando el afano de 2023”, una síntesis tajante del peso que la administración anterior dejó en el frente externo.

El panorama para 2026 tampoco luce más liviano. Solo el año próximo vencen alrededor de u$s17.100 millones, de los cuales u$s4.400 millones corresponden al FMI en enero, u$s4.200 millones a organismos internacionales y u$s8.500 millones a tenedores de bonos. La magnitud de esos compromisos obliga al Gobierno a acelerar una estrategia de normalización financiera que permita reducir el riesgo país y reabrir el acceso al crédito voluntario. El objetivo que se menciona en el mercado es ambicioso: llevar el riesgo país a la zona de 400 puntos básicos, un nivel imprescindible para aspirar a emitir nueva deuda soberana hacia mitad de año.

¿Un operativo de recompra?

En el mundo financiero circula, desde hace semanas, una hipótesis que gana fuerza: la posibilidad de que el Gobierno utilice recursos provenientes del swap con Estados Unidos para recomprar bonos y forzar una caída del riesgo país. La operación podría anunciarse en los próximos dos meses e implicaría un gesto de manejo activo sobre el frente financiero, en línea con las exigencias del FMI y del propio mercado.

Se trataría de un movimiento arriesgado. La recompra permitiría mejorar la curva soberana, pero al mismo tiempo implicaría resignar dólares en un momento en que la economía aún exhibe fragilidad externa. No obstante, voces del sector privado sostienen que, sin una reducción contundente del riesgo país, la reentrada de la Argentina al mercado de deuda será inviable.

El factor blanqueo: dólares quietos que vuelven a moverse

Mientras tanto, otro capítulo se abre alrededor de los fondos exteriorizados en el último blanqueo. Una parte sustancial de los más de u$s24.000 millones declarados continúa inmovilizada en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA). Pero desde diciembre, quienes hayan declarado montos superiores a u$s100.000 quedarán liberados del impuesto especial, lo que podría acelerar el retiro de esos fondos o redefinir su destino financiero.

Quienes declararon menos de ese monto ya retiraron el dinero apenas cumplido el trámite formal. En algunos casos, incluso contribuyentes por encima del umbral optaron por pagar el impuesto y retirar igualmente los fondos, mostrando que la confianza en el sistema financiero local sigue siendo un bien escaso.

Un diciembre tenso

El comienzo del último mes del año exhibe un cuadro claro: el Banco Central deberá utilizar una porción significativa de sus reservas para cumplir compromisos heredados, mientras el Gobierno busca estabilizar el frente financiero con señales a los mercados. En ese cruce de presiones, cada dólar contará, y el desempeño de las reservas volverá a ser el termómetro de una economía que todavía transita entre la necesidad de ordenar cuentas y la urgencia de recuperar credibilidad.