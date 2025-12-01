Chicana de Pullaro al Gobierno tras inaugurar un Hospital: “Acá pagamos por debajo del precio de lista”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró el nuevo Hospital Regional de Rafaela, un centro de salud considerado el más moderno del país. En su discurso, aprovechó para marcar la diferencia entre su gestión y los recientes escándalos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Pullaro destacó que, mientras a nivel nacional se habla de coimas, en Santa Fe se lograron importantes ahorros en medicamentos, pagando un 84% menos que los precios de lista. Gracias a este sistema de compras, la provincia ahorró unos $182.000 millones.

“Mientras en Argentina se discute la coima de la ANDIS, acá podemos demostrar que pagamos los medicamentos un 84% por debajo de los precios de lista”, afirmó, al marcar distancia del manejo nacional.

El gobernador también subrayó que, a pesar de la parálisis de la obra pública a nivel nacional, en Santa Fe se aceleraron las obras. La finalización del hospital, con una inversión de más de $66.000 millones, es prueba de ello.

“A ningún santafesino le falta un medicamento”, afirmó Pullaro, reafirmando su compromiso con el bienestar de la población.

La inauguración contó con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia, los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti, además de ministros y autoridades locales.

CON INFORMACION DE CHACODIAPORDIA.COM