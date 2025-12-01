Culmina el 143° período ordinario de sesiones de la Legislatura de Santa Fe sin pena ni gloria

El 143° período ordinario de sesiones de la Legislatura de Santa Fe concluyó este fin de semana sin destacar por su productividad legislativa, con poco más de 20 leyes sancionadas en el año. Este período estuvo marcado por la Convención Reformadora, que concentró la atención política en la provincia, seguida de tres elecciones, incluidos dos comicios provinciales y las elecciones nacionales de octubre.

La Convención, que tuvo lugar entre julio y septiembre, fue un hito histórico al aprobar una nueva Constitución tras 63 años. La participación de 28 de los 69 convencionales, muchos de ellos legisladores, y el uso del espacio legislativo para la convención, resultaron en la paralización de gran parte de la actividad legislativa habitual.

El gobierno de Maximiliano Pullaro logró sacar adelante una serie de leyes clave, especialmente en materia de seguridad y emergencias. A pesar de ciertas disidencias internas, el bloque Unidos controla de manera absoluta la agenda legislativa, contando con mayoría en la Cámara de Diputados y los dos tercios en el Senado.

Entre las leyes sancionadas se destacan las de parques y distritos productivos, una norma que prohíbe heredar cargos públicos, un régimen de iniciativa privada, y la validación de un convenio con YPF que incluye autorizaciones para tres endeudamientos externos.

En las próximas semanas, se anticipan sesiones para aprobar el Presupuesto y la Ley Tributaria, que ya se discuten en el Legislativo. Recientemente, el ministro de Economía, Pablo Olivares, y su equipo sostuvieron reuniones para afinar los detalles del presupuesto, que se cree podría mostrar un déficit importante debido a la recesión y la ejecución de inversiones.

Casa de Gobierno mantiene una agenda activa, con al menos doce proyectos en espera. Se espera que las sesiones continúen más allá del 18 de noviembre, ya que enero es un mes de receso legislativo. Entre los temas pendientes están licencias para apuestas deportivas en línea, normativas sobre conectividad y emergencias en seguridad, entre otros.

La futura Ley Orgánica de Municipios también permanece en el aire, dado el conflicto generado por las audiencias públicas convocadas por Diputados. Esta definición se postergará hasta el año próximo, cediendo el protagonismo a la implementación de la nueva Constitución en un contexto sin elecciones inminentes, lo que podría facilitar la discusión de normas cruciales sobre municipios, coparticipación y leyes electorales.