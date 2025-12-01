Santilli avanza en su ronda con gobernadores y encara una semana clave para asegurar apoyos al Presupuesto 2026

Santilli avanza en la ronda de diálogo con gobernadores para asegurar apoyos al Presupuesto 2026.

Esta semana se reunirá con Jorge Macri y Sergio Ziliotto; restan solo Poggi y Pullaro.

En la Casa Rosada confían en aprobar el Presupuesto y la reforma laboral en sesiones extraordinarias.

Jorge Macri insistirá con el reclamo por la deuda de $274.000 millones por coparticipación.

Ziliotto llevará demandas ligadas a la deuda previsional y al “presupuesto de resistencia”.

Pullaro advirtió que solo apoyará proyectos con los que esté de acuerdo, marcando límites a la negociación.

El ministro del Interior, Diego Santilli, atraviesa una etapa decisiva en su estrategia de acercamiento a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con el objetivo explícito de garantizar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y el paquete de leyes de segunda generación. Esta semana, el funcionario buscará concluir la primera ronda de reuniones bilaterales con los mandatarios provinciales, mientras comienza a delinear cómo abordará la relación con los cuatro jefes territoriales que se mantienen al margen de la agenda oficialista.

Tras haber concretado encuentros con 16 gobernadores, Santilli prevé recibir el jueves al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el viernes al pampeano Sergio Ziliotto, dos interlocutores que representan realidades políticas distintas pero demandas concretas en la antesala del debate legislativo más relevante para el Gobierno nacional desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Quedarán pendientes entonces solo Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), aunque ambos mantienen canales de diálogo abiertos.

El ministro viene replicando en cada visita una fórmula de intercambio directa: escuchar las necesidades de cada provincia, registrar reclamos y, a cambio, tantear apoyos parlamentarios para las iniciativas del Poder Ejecutivo. La dinámica quedó en evidencia este lunes, cuando Santilli viajó a Corrientes para reunirse con Gustavo Valdés en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno provincial, encuentro del que participó también el gobernador electo, Juan Pablo Valdés. Allí, como en las paradas anteriores, se combinó la agenda local con los pedidos del Ejecutivo nacional para garantizar el tratamiento de la “Ley de Leyes”.

La administración libertaria enfrenta un doble desafío desde el 10 de diciembre, cuando el Congreso iniciará el período de sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto y la reforma laboral. El oficialismo reconoce que febrero será un mes igualmente exigente, con negociaciones que se extenderán en ambas Cámaras en busca de nuevos avances legislativos. Pese a la complejidad del escenario, en la Casa Rosada predomina un clima de optimismo: confían en que la hoja de ruta fiscal trazada para 2026 logrará obtener respaldo mayoritario.

El encuentro con Jorge Macri será especialmente sensible. El jefe de Gobierno retomó en las últimas semanas el reclamo por la deuda de 274.000 millones de pesos que, asegura, la Nación mantiene con la Ciudad por coparticipación. Macri insistirá en que esos recursos sean incorporados al cálculo presupuestario del próximo año, el primero diseñado por la gestión Milei. La reunión, prevista para el jueves al mediodía, tendrá lugar en la Casa Rosada y contará con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habitual acompañante de Santilli en estas gestiones.

Pese al conflicto por la deuda, los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del gobierno porteño lograron avances preliminares con vistas a un entendimiento. Sin embargo, el funcionario del Interior deberá afrontar el desafío de equilibrar el reclamo de un dirigente de su propio espacio político con las tensiones fiscales del Gobierno nacional, que intenta ordenar sus cuentas en un contexto restrictivo.

El viernes será el turno de Sergio Ziliotto, un peronista con buena relación con el oficialismo. El pampeano llegará al Ministerio del Interior con múltiples demandas: entre ellas, el reclamo por la deuda previsional que litiga ante la Corte Suprema, cuya audiencia se realizará el 5 de diciembre. Mientras tanto, su administración presentó un “presupuesto de resistencia” para 2024, un gesto que exhibe la cautela con la que la provincia analiza la política nacional. Ziliotto buscará garantías frente a un escenario fiscal incierto, a la vez que el Gobierno procurará sumar un apoyo legislativo que considera clave.

Aunque Santilli logró un avance significativo en su ronda federal, el mapa político muestra zonas de tensión. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro dejó trascender su incomodidad con la falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo. “En lo que estamos de acuerdo, sí lo vamos a dar; en lo que no, no”, advirtió, marcando límites y poniendo en evidencia que el apoyo opositor será selectivo.

Con los cuatro gobernadores “rebeldes” aún fuera del radar inmediato —Axel Kicillof, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán—, la Casa Rosada evalúa si abrirá una segunda instancia de contactos más amplia o si concentrará su energía en consolidar el vínculo con los aliados actuales. Lo inmediato, sin embargo, pasa por asegurar que el Presupuesto 2026 avance sin contratiempos. Para Santilli, la semana que inicia será un test decisivo para medir su capacidad de articulación política y para definir, en buena medida, el clima parlamentario del nuevo año.