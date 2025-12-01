Un senador republicano reveló que Trump propuso a Maduro exiliarse en Rusia u otro destino

El senador republicano Markwayne Mullin reveló que Estados Unidos ha ofrecido al dictador venezolano Nicolás Maduro la oportunidad de exiliarse en Rusia o en otro país, en el contexto del aumento de la actividad militar de Washington frente a las costas de Venezuela. Mullin, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, aseguró en una entrevista con CNN que "no se planea enviar tropas a Venezuela" y subrayó que el objetivo de la administración Trump es "proteger nuestras propias costas".

Esto ocurre mientras el presidente Donald Trump anunció en su plataforma Truth Social que “el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está completamente cerrado”. Fuentes han indicado que en días recientes Trump se comunicó telefónicamente con Maduro, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, para transmitirle que están “dispuestos a multiplicar las acciones militares” si no renuncia pronto.

Las gestiones diplomáticas de EE. UU. se enmarcan en una estrategia de máxima presión, excluyendo cualquier negociación relacionada con petróleo o diálogos que pudieran ofrecer alternativas a Maduro. Un portavoz de la Casa Blanca desmintió la posibilidad de una reunión directa entre Trump y Maduro, señalando que se trataba de "un invento".

Desde septiembre, el Pentágono ha llevado a cabo bombardeos en el Caribe y el Pacífico oriental, alcanzando a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un saldo reportado de más de 83 muertos. Este esfuerzo busca interrumpir las rutas de narcotráfico que, según Washington, son operadas por Maduro.

El régimen chavista ha rechazado la ofensiva militar y acusa a EE. UU. de intentar un cambio de régimen bajo la bandera de la lucha antidrogas. En este contexto, el senador Lindsey Graham calificó a Maduro de “líder ilegítimo” y sugirió que “Turquía e Irán son lugares encantadores para visitar en esta época del año” como posibles destinos de exilio para el dictador.

Mientras tanto, el régimen venezolano ha respondido con ejercicios militares y movilizaciones de unidades armadas. Desde que asumió el poder en 2013, Maduro ha enfrentado intensas críticas y alegaciones de fraude electoral, mientras líderes de la oposición sostienen que su salida es crucial para una transición política.

La actividad militar estadounidense sigue en aumento, con aviones militares registrados frecuentemente en el espacio aéreo cercano a Venezuela. Países vecinos como República Dominicana y Trinidad y Tobago han accedido a permitir el uso de sus infraestructuras para apoyar la estrategia de EE. UU. contra Caracas. La Casa Blanca mantiene que esta ofensiva busca frenar el flujo de drogas hacia EE. UU. y atender las demandas de la comunidad internacional y la diáspora venezolana, mientras el futuro político de Venezuela dependerá de la reacción del régimen de Maduro ante esta creciente presión.