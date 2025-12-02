El BCRA utilizó sus dólares para pagar el Bopreal, pero las reservas brutas subieron: cuáles fueron las causas

El Banco Central (BCRA) concretó este lunes 1° de diciembre el pago de unos u$s1.000 millones correspondientes a un Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), un instrumento financiero que la entidad le entregó el año pasado a empresas importadoras con deudas en el exterior. Aun así, las reservas brutas comenzaron diciembre en alza.

Tal cual lo habían anticipado fuentes del BCRA el pasado viernes, el desembolso se concretó con reservas internacionales, aunque señalaron que casi todo el importe ha quedado dentro del sistema financiero local.

En rigor, el vencimiento era de u$s1.012,5 millones (u$s990 millones por amortización capital y u$s22,5 millones por intereses), pero de ellos apenas u$s64 millones se fueron a tenedores de títulos en el exterior. El resto fue hacia bonistas locales. La deferencia ahora es de tipo contable, ya que los u$s1.000 millones impactaron en las reservas netas (de diferente manera en función de la estimación que se utilice), pero casi nada en las brutas.

En efecto, este lunes las reservas brutas subieron u$s1.462 millones, hasta los u$s41.776 millones, fundamentalmente por los movimientos habituales de inicios de mes por parte de los bancos, que suelen compensar las caídas de fines del mes previo.

Las reservas netas, según la medición del Fondo Monetario Internacional (FMI), son aquellos dólares que quedan cuando a las reservas brutas se le restan las divisas que son productos de préstamos de menos de un año.

Actualmente la Argentina tiene un nivel de reservas netas estimado a fin de año de unos u$s17.000 millones negativos. Lo que implica que si tuviera que devolver todos los dólares de las reservas brutas en menos de un año, le faltaría dinero.

Reclamo por la compra de reservas

De allí las presiones y la urgencia con la cual en el mercado y organismos internacionales reclaman al gobierno de Javier Milei que compre reservas internacionales. Se asegura que con ello podría caer el riesgo país por debajo de los 650 puntos, que es el piso en el que se estaciona ese indicador luego de que Argentina sortea alguna crisis de confianza, como la última de este año antes de las elecciones.

Es de recordar que luego del entendimiento con el FMI del año pasado, el riesgo llegó a estar en niveles de 500 puntos, para luego quedarse en 600 en la medida en la que el equipo económico dio a entender que no tenía intenciones de comprar dólares en el mercado.

Fuentes del mercado consideraron probable que en las próximas semanas el equipo económico trate de ensayar una recompra de bonos de la deuda global argentina, para forzar una baja del riesgo.

