El déficit récord en la cuenta de Servicios presiona al BCRA y expone el nuevo mapa del consumo externo

Déficit de Servicios superó los u$s1.000 millones en octubre.

Acumulado anual llega a u$s9.644 millones y podría marcar un récord histórico.

Consumos con tarjetas, viajes y “Otros servicios” explican la mayor parte del rojo.

Turismo: egresos netos por u$s538 millones en octubre.

Pagos netos de intereses alcanzaron u$s907 millones en el mes.

El BCRA ajustó la metodología para separar consumos digitales y compras no presenciales.

La dinámica del Balance Cambiario volvió a colocar en el centro del debate a la cuenta “Servicios”, que en octubre registró un déficit superior a los u$s1.000 millones. El número, que confirma la tendencia creciente de los últimos meses, consolida un deterioro que ya acumula u$s9.644 millones en los primeros diez meses del año. La magnitud del salto —152% más que en igual período del año pasado y casi 98% por encima del total de 2024— anticipa un cierre de ejercicio que podría romper todos los registros históricos.

El Banco Central observa con preocupación cómo este desequilibrio se acerca a los picos de 2017 y 2022, cuando la cuenta de Servicios alcanzó déficits de u$s10.819 millones y u$s10.106 millones, respectivamente. Con dos meses aún por computar, el escenario indica que 2025 podría convertirse en el peor año de la serie. Octubre dejó en evidencia que los principales factores explicativos siguen siendo los egresos por consumos con tarjetas, los gastos vinculados a viajes y pasajes, y los servicios no digitales.

En detalle, el mes cerró con salidas netas por u$s625 millones asociadas a consumos en el exterior pagados con tarjetas y compras de bienes y servicios no incluidos en la categoría digital. A esto se sumaron los u$s422 millones derivados de “Otros servicios”, una categoría que desde junio absorbe el registro de consumos digitales. Los fletes y seguros, por su parte, aportaron otra salida neta de u$s207 millones. Frente a ese flujo negativo, solo los ingresos por servicios empresariales, profesionales y técnicos —que sumaron u$s246 millones— contribuyeron a moderar el rojo.

Otro fenómeno que monitorean tanto el BCRA como Economía es el crecimiento de los gastos vinculados al comercio electrónico transfronterizo. Las compras por courier totalizaron u$s92 millones en octubre, en línea con el salto de la demanda por bienes importados a través de servicios postales, un canal que ganó protagonismo en un contexto de apreciación del tipo de cambio y mayores facilidades para cancelar consumos en moneda extranjera.

Si se toma únicamente el universo de consumos con tarjetas, viajes y pasajes —sin contar servicios digitales ni envíos postales—, el BCRA estimó egresos brutos por u$s831 millones en el mes. Dentro de ese bloque, los gastos con tarjeta explicaron u$s592 millones, el transporte aéreo de pasajeros u$s131 millones y los giros al exterior efectuados por operadores turísticos u$s108 millones. Los servicios digitales, que desde la reclasificación de junio se agrupan en “Otros servicios”, sumaron otros u$s169 millones en egresos brutos.

El Central también destacó un dato que altera la lectura tradicional sobre el impacto de estos consumos: el 70% de los gastos con tarjetas realizados en el exterior se cancela directamente con fondos en moneda extranjera que ya tienen los clientes, lo que reduce parcialmente la presión sobre las reservas. Aun así, la cuenta continúa generando un desequilibrio estructural que responde más a la intensidad del consumo externo que a cuestiones metodológicas.

La foto del turismo también volvió a encender alarmas. En octubre, los egresos netos por viajes y pasajes treparon a u$s538 millones, una cifra que confirma la salida de argentinos al exterior pese al endurecimiento de ciertas regulaciones y a un tipo de cambio que todavía no refleja del todo la corrección pendiente. El segmento sigue siendo uno de los más sensibles: cualquier desajuste en la política cambiaria tiene impacto inmediato en los flujos turísticos.

En paralelo, la cuenta de Ingreso primario arrojó una salida neta de u$s916 millones. La mayor parte —u$s907 millones— correspondió a pagos netos de intereses, de los cuales u$s718 millones fueron efectuados por el Gobierno y el propio BCRA. El sector privado aportó otros u$s189 millones. Las utilidades y dividendos enviados al exterior sumaron u$s9 millones. El Ingreso secundario, en cambio, dejó un leve superávit de u$s2 millones.

El BCRA explicó que el ajuste metodológico de junio, que permitió separar consumos digitales, compras no presenciales y gastos estrictamente vinculados a viajes, busca evitar interpretaciones erróneas sobre el verdadero peso del turismo en el déficit. Aun así, la reclasificación confirma un fenómeno de fondo: la creciente dolarización del consumo externo, que se sostiene incluso en períodos de restricciones y que hoy es uno de los principales desafíos para el equilibrio cambiario.