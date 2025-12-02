La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe define su presidente para 2026

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tendrá este martes su habitual reunión semanal de Acuerdo, e intentará definir quién ocupará la presidencia del Tribunal el año próximo, tomando el relevo de Roberto Falistocco.

Al respecto, según pudo establecer El Litoral, Rafael Gutiérrez podría volver a ocupar ese puesto, en lo que sería su mandato número 14. Esto en atención a que cuenta con respaldo suficiente entre los ministros, y en base al acuerdo de rotación establecido en 2001.

Aún así, la cuestión todavía no se definió, ya que las conversaciones están orientadas a lograr una votación unánime, y eso no estaba garantizado; al menos hasta la semana pasada. Entre otras cosas, porque los nuevos integrantes cuestionan ese criterio de rotación, suscripto en otra época, y por otra composición del cuerpo.

Con el sistema de rotación geográfica imperante desde principios de los 2000, al que se llegó luego de algunos procesos reñidos y tensos, la presidencia recayó sucesivamente en Santa Fe (los años pares) y Rosario (los impares).

Este mecanismo tuvo como efecto que, al ser solamente dos los ministros de la ciudad capital y solamente uno de ellos dispuesto a asumir el cargo (Eduardo Spuler nunca quiso hacerlo), año por medio la presidencia vino recayendo sin excepciones en Gutiérrez.

Con la renovación por ahora parcial del tribunal, esta pauta está en tela de juicio, y se propicia un sistema que habilite una renovación permanente de la presidencia; no solo geográfica, sino personal. Criterio que en su momento impulsó Daniel Erbetta.

Pero además, el planteo excede lo personal: a lo que se apunta es a la elaboración de un plan de trabajo anual por parte de quien ejerza la presidencia, apoyado también en una nueva distribución de funciones de gestión por áreas y a cargo de los distintos ministros.

Una redistribución que, por otra parte, es compatible con el anunciado alejamiento del actual secretario General Eduardo Bordas, sobre quien en mayor medida recaía esa responsabilidad, por delegación de los propios ministros de la Corte.

El tribunal se encuentra actualmente compuesto por los históricos Gutiérrez, Falistocco, Spuler (que se irá en septiembre del año próximo) y Erbetta, el único que no excede los 75 años y cuya renuncia no es reclamada por el Poder Ejecutivo; y por los nuevos integrantes Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, que asumieron tras el retiro de María Angélica Gastaldi y Mario Netri, y a la ampliación a siete del número de miembros.

