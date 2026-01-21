El gobierno santafesino pone al día los papeles de la Casa Gris

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó un decreto autorizando a la Escribanía Mayor de Gobierno a realizar la primera inscripción de dominio, a favor del Gobierno provincial, del inmueble donde se encuentra asentada la Casa Gris.

El decreto da cuenta del proceso técnico-administrativo para que la provincia de Santa Fe figure legalmente como dueña registral de los lotes 1 y 2 del predio de la Casa de Gobierno, unificando así todo el terreno bajo una misma situación dominial.

Los dos lotes a inscribir totalizan algo así como 4.992 metros cuadrados y permitirán que toda la manzana donde se erige la sede del Poder Ejecutivo tenga la titularidad del gobierno provincial.

El decreto firmado por Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Tecnológica, Fabián Bastia, lleva el N° 0024.

En detalle

La manzana comprendida entre 3 de Febrero al norte; Amenábar al sur; San Jerónimo al oeste y San Martín al este pasará a manos de Santa Fe. Hasta ahora, el gobierno no tenía la escritura completa de la manzana. Una primera parte sí; una segunda por usucapión y en esta etapa se completa con los dos lotes indicados en el decreto.

En los considerandos del decreto se señala que las actuaciones se iniciaron el 15 de enero de 2018 mediante una nota emitida por el entonces Jefe División Relevamiento y Mantenimiento de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes donde se describe la situación dominial del inmueble.

En el 2023, un decreto autorizó la usucapión administrativa a favor del Gobierno de la Provincia sobre una fracción del inmueble con la correspondiente identificación.

Luego, la Escribanía Mayor de Gobierno solicitó la intervención de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública a los fines que se dictamine sobre la adquisición de dos inmuebles donde se encuentra emplazada la Casa de Gobierno.

En regla

La Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía informó que no consta inscripción de dominio por la totalidad del inmueble. Luego, el Servicio de Catastro e Información Territorial procedió a elaborar los planos de mensura para subsanar las diferentes situaciones.

Finalmente, un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Gobierno e Innovación Pública, entiende que existen circunstancias que ponen palmariamente de manifiesto la situación dominial del inmueble.

Como un bien que forma parte del dominio privado del Estado, por carecer de dueño y, consecuentemente, en virtud de la inexistencia de dominio sobre el mismo, resulta configurado lo determinado por el artículo 236 inciso a) del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que pertenecen al dominio privado del Estado los inmuebles que no tienen dueño.

