La morosidad de los hogares alcanza un récord histórico y tensiona el frente financiero

La morosidad de los hogares alcanzó 8,8% en octubre, el nivel más alto desde 2010.

El incumplimiento de pagos de las familias se triplicó en un año.

La mora de las empresas se mantuvo en 2,3%, muy por debajo del segmento hogares.

El sistema financiero cuenta con previsiones que cubren el 97% del crédito irregular.

Los ratios de liquidez en pesos mostraron una caída mensual, aunque siguen en niveles sólidos.

La solvencia bancaria continúa siendo elevada, pero la rentabilidad muestra señales de enfriamiento.

La morosidad de las familias volvió a encender señales de alerta en el sistema financiero argentino. En octubre, el incumplimiento de pagos de los hogares acumuló trece meses consecutivos de suba y alcanzó el 8,8%, el nivel más alto desde que existen registros sistemáticos, según el último Informe de Bancos difundido por el Banco Central. Se trata del valor más elevado desde 2010 y confirma una tendencia persistente que refleja el deterioro de la capacidad de pago de los hogares en un contexto de ajuste macroeconómico, caída del ingreso real y encarecimiento del crédito.

El informe oficial precisó que el aumento estuvo explicado principalmente por el desempeño de los préstamos destinados al consumo, un segmento especialmente sensible a la evolución del salario y al nivel de actividad. En paralelo, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior. La comparación interanual da cuenta de la magnitud del fenómeno: en noviembre de 2024, la morosidad de las familias se encontraba en 2,6%, lo que implica que el indicador prácticamente se triplicó en apenas un año.

El contraste con el segmento empresarial es marcado. La mora de las empresas se ubicó en 2,3%, un nivel considerablemente más bajo que el de los hogares y que sugiere una mayor capacidad de adaptación de las firmas, especialmente de aquellas vinculadas a sectores exportadores o con acceso a financiamiento más diversificado. La brecha entre ambos universos expone una dinámica desigual del ajuste económico, con mayor presión sobre el consumo y los ingresos familiares.

A pesar del deterioro en los indicadores de cumplimiento, el Banco Central destacó que el sistema financiero mantiene elevados niveles de previsiones. Las reservas constituidas por las entidades alcanzaron el 97% del saldo de crédito en situación irregular y representaron el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado. Este colchón contable funciona como un amortiguador frente al aumento de la mora y limita, al menos en el corto plazo, el impacto sobre la solvencia del sistema.

En materia de liquidez, el informe mostró una contracción en los ratios medidos en moneda nacional. El cociente entre disponibilidades y depósitos en pesos se ubicó en 14,2% en noviembre, con una caída mensual de 1,3 puntos porcentuales, aunque todavía se mantiene por encima del nivel de un año atrás. La liquidez amplia en moneda nacional también se redujo, al totalizar el 35,9% de los depósitos en pesos, mientras que la liquidez en moneda extranjera mostró una mejora mensual y alcanzó el 61,9% de los depósitos en esa denominación.

Estos movimientos reflejan una reconfiguración del balance de las entidades en un contexto de menor expansión del crédito y cambios en la composición de los depósitos, en línea con la desaceleración inflacionaria y la política monetaria restrictiva. Al mismo tiempo, el menor dinamismo del financiamiento al consumo contribuye a moderar riesgos sistémicos, aunque a costa de profundizar la contracción del mercado interno.

Desde el punto de vista patrimonial, el Banco Central subrayó que el sistema financiero continúa exhibiendo una posición de solvencia holgada. La integración de capital se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo, muy por encima de los mínimos regulatorios, mientras que la posición de capital neta totalizó el 253% de la exigencia normativa. Si bien estos ratios muestran una baja respecto de un año atrás, siguen reflejando un sector sólido desde el punto de vista prudencial.

La rentabilidad, en cambio, mostró señales de enfriamiento. En noviembre, el resultado del conjunto de entidades fue prácticamente neutro en términos del activo, con un ROA mensual de 0,1%. En el acumulado de los últimos doce meses, la rentabilidad sobre activos se ubicó en 1,1% y la rentabilidad sobre el patrimonio en 4,7%, ambas por debajo de los registros del año previo. El escenario combina menores márgenes financieros, mayor carga de previsiones y una demanda de crédito más débil.

El aumento sostenido de la morosidad de los hogares se consolida así como uno de los principales desafíos del sistema financiero en esta etapa. Si bien la solvencia y la liquidez continúan siendo elevadas, la evolución del crédito al consumo y del ingreso disponible será clave para determinar si el pico de incumplimientos ya fue alcanzado o si aún persisten riesgos de deterioro adicional. En ese equilibrio entre estabilidad bancaria y fragilidad social se juega buena parte de la dinámica financiera de los próximos meses.