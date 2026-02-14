Quién es Gabriela Berlingeri, la mujer con la que vino Bad Bunny a la Argentina

La llegada de Bad Bunny a Argentina ha desatado la emoción de sus seguidores, quienes también han centrado su atención en su vida personal, especialmente en Gabriela Berlingeri. La empresaria e influencer ha sido un pilar en la vida del artista y lo acompaña durante su estadía en el país.

Bad Bunny y Berlingeri se conocieron en 2017 en Puerto Rico. Aunque mantuvieron su relación alejada de los medios durante varios años, hicieron oficial su romance en 2020, compartiendo momentos en redes sociales y eventos públicos. Tras cinco años juntos, la pareja se separó en 2022, pero los rumores de reconciliación nunca cesaron.

Gabriela Berlingeri, más allá de ser conocida por su relación con el artista, ha forjado su propio camino como modelo, influencer y diseñadora de joyas. Durante la pandemia, lanzó su marca D29, y en septiembre de 2025 presentó D29 Swim, su colección de trajes de baño. En Instagram, cuenta con más de 2 millones de seguidores, donde combina contenido de moda y publicidad de sus propias marcas, manteniendo discreción sobre su vida amorosa.

Luego de su separación, Bad Bunny fue vinculado con Kendall Jenner, relación que finalizó a mediados de 2024. Desde entonces, aumentaron las especulaciones sobre una posible reconciliación con Berlingeri, impulsadas por sus apariciones en eventos y gestos en redes sociales.

Gabriela ha estado presente en momentos clave de la carrera de Bad Bunny, incluyendo premiaciones y conciertos masivos. Su reciente presencia en Argentina reavivó las conversaciones sobre su situación sentimental. Mientras el cantante disfruta del éxito de su nuevo álbum, su vida amorosa sigue captando la atención de los fans, quienes mantienen viva la esperanza de una nueva etapa en su relación con Berlingeri.