El supuesto motivo detrás de la internación de Luciano Castro

El mundo del espectáculo se vio alterado este martes tras las declaraciones de Fernanda Iglesias en el programa "Puro Show" (eltrece), donde abordó la supuesta internación de Luciano Castro por problemas relacionados con una adicción.

Iglesias informó que el actor se autointernó en un centro de rehabilitación en Flores, decisión que, según ella, siguió a una crisis personal tras su separación de Griselda Siciliani. La panelista destacó que este problema podría ser de larga data. “Cuando consulté a una persona cercana a él, no mostraron sorpresa ante la pregunta”, reveló Iglesias, sugiriendo que su círculo ya estaba al tanto de la situación.

La periodista fue clara en su descripción: “Luciano se autointernó en un momento de desesperación. Comenzó a manifestarse seriamente con su separación, pero es un problema que ha ido creciendo”. Iglesias afirmó que el actor enfrenta una adicción a la marihuana, señalando que su expareja, Sarah Borrell, confirmó que Castro le había ofrecido fumar.

Además, Iglesias subrayó la importancia de abordar este tipo de problemas públicamente: “Si encubrimos esto, no ayudamos. El consumo tiene consecuencias serias”. Finalizó asegurando que el centro de rehabilitación en Flores está bien equipado para tratar adicciones como la que enfrenta Luciano Castro.