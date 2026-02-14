Ángel de Brito contó quien es la periodista que le manda fotos hot a Mauro Icardi

Rumores en el mundo del espectáculo apuntan a que la periodista Nazarena Di Serio habría enviado fotos privadas a Mauro Icardi. La revelación llegó de la mano de Ángel de Brito, quien aclaró la situación en sus redes sociales, poniendo fin a las especulaciones.

La controversia comenzó después de que la actriz China Suárez, en una entrevista con Moria Casán, mencionara que "muchas mujeres del medio" contactan al futbolista, aunque ella no se preocupa por ello. Esta declaración desató una serie de conjeturas sobre las posibles implicadas.

El panelista Guido Záffora sugirió que Majo Martino podría ser una de ellas, lo que llevó a la periodista de "Sálvese quien pueda" a desmentir rápidamente los rumores. Sin embargo, la panelista Yanina Latorre añadió más leña al fuego al afirmar que conoce a la periodista que le envió fotos a Icardi y que es "rubia".

Ante el juego de insinuaciones, Ángel de Brito decidió revelar la identidad de la supuesta involucrada: "Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi", escribió. Además, cuestionó a Latorre por no nombrar directamente a Di Serio.

Nazarena Di Serio respondió a las acusaciones a través de su cuenta de X (ex Twitter), diciendo con ironía: “Mirá que soy medio gila, pero meterme ahí justo sería demasiado”.