Daniela Celis rompió el silencio sobre los rumores de romance con Grego Rossello

En medio de especulaciones sobre su relación con Grego Rossello, Daniela Celis salió a aclarar la situación y reafirmó que su vínculo es estrictamente profesional. En una entrevista en “Puro Show” de eltrece, la ex participante de Gran Hermano explicó que ambos colaboran en un stream para Telefe.

“Grego es un compañero de trabajo”, afirmó Celis, al tiempo que destacó su compromiso con el ámbito laboral: “Tengo una filosofía de vida: donde como no cago. Cuido mucho mi trabajo y a mis compañeros”.

Ante la comparación con su relación previa con Thiago Medina, Celis respondió entre risas: “Ahora soy otra, mi vida cambió, ya tengo 30 años”.