Bad Bunny en Buenos Aires confirmó su reconciliación con Gabriela Berlingeri

Bad Bunny, el primer artista latino en ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año con un disco en español, llegó a Buenos Aires para ofrecer tres shows en el Estadio Monumental los días 13, 14 y 15 de febrero, todos con entradas agotadas. Su llegada se produjo tras su destacada actuación en el Super Bowl, donde compartió escenario con Lady Gaga y Ricky Martin.

En medio de su gira, el cantante puertorriqueño fue visto reconciliándose con su exnovia, Gabriela Berlingeri, después de haber tenido un romance mediático con Kendall Jenner. La pareja se hospedó en un hotel exclusivo de Recoleta y disfrutó de una cena en Aramburu, el único restaurante de Argentina con dos estrellas Michelin, donde degustaron un menú de 12 pasos con vinos seleccionados.

Al salir del restaurante, Bad Bunny intentó pasar desapercibido cubriéndose con un pañuelo, pero al ser reconocido por fans en la puerta, accedió a saludar y compartir gestos amables con ellos.