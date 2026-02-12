Wanda Nara contó que Icardi le escribió a la madrugada

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen sumidos en una serie de conflictos. Este miércoles, Nara afirmó en redes sociales que su expareja le envió mensajes de WhatsApp mientras estaba "alcoholizado" en una fiesta en Turquía. Enigmáticamente, escribió: “Los niños y los borrachos no mienten”.

Más tarde, Nara reveló que los mensajes, con fecha reciente, servirían como evidencia en una futura presentación judicial. También criticó a la actriz China Suárez, sin mencionarla, aludiendo a la situación con Icardi y lamentando la exposición de los niños en medio de esta controversia.

Por su parte, en el programa SQP (América), la periodista Yanina Latorre informó que logró intercambiar mensajes con Nara, quien contó que Icardi le envió varios mensajes durante la madrugada mientras estaba solo en su camioneta, insistiendo incluso en llamarla por videollamada.

La situación es aún más compleja considerando que Icardi se encuentra en Turquía cumpliendo con sus obligaciones deportivas, mientras que Suárez permanece en Argentina con sus hijos. La disputa entre Nara e Icardi se extiende tanto al ámbito mediático como al judicial, intensificando la tensión en esta historia que parece no tener fin.