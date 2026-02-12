Avanza la causa contra Esequiel Barco tras la denuncia de su ex

El conflicto legal entre Micaela Romero y Esequiel Barco, futbolista del Spartak de Moscú, ha avanzado tras la denuncia pública realizada por Romero en redes sociales. La expareja de Barco y madre de su hija Abigail planteó en su momento acusaciones relacionadas con la manutención y el vínculo paterno-filial.

Recientemente, el programa de televisión LAM, conducido por Ángel de Brito, informó que el caso ya está en el ámbito judicial y ha experimentado movimientos significativos. Según la cuenta de X del programa, se han completado las declaraciones testimoniales y las medidas de prueba, lo que permite que el juzgado continúe con sus trámites.

La demanda presentada contra Barco incluye categorías de juicio civil sobre la cuota alimentaria, régimen de visitas y denuncias por violencia física, económica y psicológica. Un aspecto que ha cobrado relevancia es una nueva acusación de "contagio y propagación de una enfermedad de transmisión sexual", lo que complica aún más la situación legal del jugador.

Hasta el momento, Barco no ha emitido comentarios sobre estas denuncias, limitándose a publicar una imagen de su hija en sus redes sociales. Según lo reportado, el expediente judicial ha avanzado en la recopilación de pruebas y testimonios, y ahora se espera que el juzgado tome las próximas decisiones pertinentes.