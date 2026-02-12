Cuántos partidos se perderá Lionel Messi tras su lesión en el Inter Miami

Lionel Messi se lesionó durante la reciente gira del Inter Miami por Sudamérica y estará fuera de las canchas por al menos tres semanas. El equipo de fútbol de Florida informó que el desgarro muscular ocurrió en un amistoso contra Atlético Nacional el pasado sábado.

Debido a esta lesión, el partido programado para el viernes contra Independiente del Valle en Puerto Rico ha sido pospuesto y se reprogramará para el 26 de febrero. El club expresó su esperanza de que Messi esté listo para este encuentro, aunque su recuperación sigue siendo incierta.

Se espera que el jugador argentino se ausente del debut del Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS, programado para el 21 de febrero contra Los Angeles FC. Si no logra participar en el amistoso con IDV, podría regresar al campo en el Clásico del Sol contra Orlando City el 1 de marzo.

La lesión ha generado preocupación en la Selección argentina, ya que queda poco más de un mes para la Finalissima contra España. Messi podría volver a la actividad plena en la primera semana de marzo, lo que le dejaría escaso tiempo para adaptarse antes de viajar a Qatar para el encuentro del 27 de marzo, donde el equipo buscará defender el trofeo logrado en Wembley en 2022.