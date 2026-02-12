Colapinto dio detalles sobre el problema técnico que sufrió en los test de Bahréin

La primera jornada de pruebas de Fórmula 1 en Bahréin no salió como esperaba para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió un fallo mecánico en su monoplaza Alpine en la curva ocho, lo que le obligó a detener su actividad en pista. El vehículo fue remolcado a los boxes para su revisión y, aunque el equipo mecánico logró resolver el problema, el tiempo perdido ya no se pudo recuperar.

Al término de la sesión, Colapinto ofreció detalles sobre su experiencia, reconociendo que no logró completar muchas vueltas. “Tuvimos algunos problemas con el auto y no fue una mañana tranquila para mí”, comentó en una entrevista con Motorsport. Subrayó que estas situaciones son comunes durante las pruebas con vehículos nuevos y que el equipo está aprendiendo en el proceso.

En un comunicado posterior, Colapinto añadió: "Mi mañana no ha sido fluida y los inconvenientes acortaron nuestro programa. Este tipo de problemas son normales en los entrenamientos, especialmente con un coche nuevo, y es crucial que aprendamos y busquemos soluciones". También resaltó la importancia de acumular más kilómetros: "Creo que necesito más vueltas. Mi prioridad en los próximos días es conseguir un mayor kilometraje y realizar giros representativos".

En cuanto a los tiempos de la jornada, Max Verstappen (Red Bull) lideró con un destacado 1:35.433 y completó 65 vueltas. Oscar Piastri (McLaren) lo siguió de cerca. Colapinto, en su primera jornada de pruebas, registró un tiempo de 1:40.330, con un total de 28 vueltas, finalizando en la vigésima posición, última en la tabla de tiempos.