Tiziano Gravier tuvo su debut olímpico con un registro histórico

Tiziano Gravier, uno de los ocho representantes argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, logró un destacado desempeño en su debut olímpico al finalizar en el puesto 28 en el Super-G de esquí alpino masculino. El atleta de 23 años, hijo de la modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, registró un tiempo de 1:29.06 en una prueba ganada por el suizo Franjo von Allmen, quien acumula ya tres medallas de oro en esta edición.

Con su actuación, Gravier superó el anterior mejor puesto de un argentino en la disciplina, establecido por Nicolás Arsel en el 30° lugar durante los Juegos Olímpicos de 2002. El joven atleta competirá nuevamente en slalom gigante el 14 de febrero y en slalom tradicional el 16 de febrero.

Nicole Begue y Francesca Baruzzi también hacen historia

Además, Nicole Begue y Francesca Baruzzi, quien fue abanderada de Argentina en la ceremonia de apertura, lograron un histórico puesto 17 en la prueba combinada de descenso y slalom de esquí alpino. Begue y Baruzzi completaron la competencia con un tiempo total de 2:29.18. Baruzzi destacó en el slalom, finalizando undécima con un tiempo de 45.03 segundos. Este resultado marca el mejor desempeño del deporte argentino en la historia olímpica.