Lionel Messi sufrió una lesión muscular

Inter Miami se preparó este miércoles para su amistoso contra Independiente del Valle, pero la ausencia de Lionel Messi en el entrenamiento generó inquietud. Posteriormente, el club confirmó que el astro argentino sufre una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo, lesión que ocurrió durante el empate 2-2 ante Barcelona de Ecuador.

Messi, en un video compartido en sus redes sociales, se disculpó con los aficionados de Puerto Rico, donde estaba previsto que se llevara a cabo el partido. "La verdad es que en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final", expresó. Sobre la suspensión del encuentro, añadió: "Espero que se pueda reprogramar y que podamos visitarlos pronto".

Se estima que Messi podría estar fuera de actividad entre una y dos semanas, lo que podría afectar su debut en la MLS contra Los Angeles FC, programado para el 21 de febrero. Sin embargo, podría estar listo para el amistoso reprogramado contra Independiente del Valle el 26 de febrero.

El parte médico de Inter Miami indicó que "el capitán Leo Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles debido a una contractura muscular en el isquiotibial izquierdo, sufrida durante el encuentro en Ecuador." Las pruebas médicas confirmaron el diagnóstico y el regreso a los entrenamientos dependerá de su evolución en los próximos días.