Argentina Open: Etcheverry dejó en el camino a Burruchaga y Cerúndolo avanzó a cuartos

El Argentina Open alcanzó una etapa crucial al empezar a definir los clasificados a los cuartos de final, mientras se completaba la primera ronda. Este miércoles, varios tenistas argentinos destacaron en la competencia, con Francisco Cerúndolo cerrando la jornada como protagonista.

Mariano Navone avanzó de ronda al vencer al estadounidense Emilio Nava por 6-2 y 6-1 en su encuentro de primera ronda.

En el partido más destacado del día, un duelo completamente argentino, Tomás Etcheverry se enfrentó a Román Burruchaga en los octavos de final. Tras un intenso encuentro que duró tres horas y 37 minutos, Etcheverry logró su pase a cuartos con un marcador de 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4.

Por otro lado, el italiano Matteo Berrettini, quien había eliminado a Federico Coria anteriormente, fue derrotado por Vit Kopriva con un score de 6-4 y 6-3. También, el chileno Alejandro Tabilo se impuso al brasileño Joao Fonseca por 6-3, 3-6 y 7-5, avanzando en el torneo tras haber eliminado al defensor del título, Facundo Díaz Acosta.

La jornada concluyó con el triunfo de Francisco Cerúndolo, el número uno de Argentina, quien venció a Hugo Dellien por 6-0 y 7-6 (8).

Resultados del día en el Argentina Open: