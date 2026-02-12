El escándalo de los Juegos Olímpicos de invierno: un atleta admitió una infidelidad en TV

Sturla Holm Laegreid, el biatleta noruego que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo, se disculpó públicamente por sus recientes declaraciones en las que admitió haber sido infiel a su pareja. En un comunicado emitido el miércoles, Laegreid expresó su profundo arrepentimiento por haber compartido detalles personales en un momento que debía ser de celebración para el biatlón noruego.

“No soy yo mismo estos días y no estoy pensando con claridad”, indicó. Además, extendió sus disculpas a Johan-Olav, quien ganó la medalla de oro, y a su exnovia, quien se vio involucrada en el escándalo mediático. “Espero que esté bien. No puedo deshacer esto, pero ahora me concentraré en los Juegos Olímpicos y no responderé más preguntas sobre esto”, concluyó.

Las repercusiones de sus declaraciones llevaron a su exnovia a hablar con los medios, aunque mantuvo su anonimato. Según el diario noruego VG, ella expresó su dolor al estar en el centro de atención: “Es difícil perdonarlo. No elegí estar en esta posición, y es doloroso tener que soportarlo. Hemos estado en contacto, y él es consciente de mis sentimientos al respecto”.

Laegreid sorprendió a todos durante una entrevista posterior a su victoria, donde, visiblemente emocionado, confesó su infidelidad. "Cometí el peor error de mi vida y le fui infiel", dijo, dejando a los presentes atónitos.