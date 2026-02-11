¿Por qué el Fútbol Argentino rompe más rodillas que el resto del mundo?

El Fútbol Argentino está viviendo un preocupante aumento en las lesiones de ligamentos cruzados, con tres futbolistas afectados en las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026. A menos de un mes del inicio del torneo, este problema se ha intensificado, incluyendo incidentes ocurridos durante la pretemporada.

Entre los casos más recientes se encuentra Alejo Montero, de Newell's, quien sufrió una rotura de ligamentos en diciembre pasado. En la pretemporada, otros jugadores como Gastón Martínez (Belgrano), Simón Rivero (Tigre) y Valentín Fenoglio (Estudiantes de Río Cuarto) también se vieron obligados a afrontar lesiones similares.

La primera fecha del torneo dejó a Manuel Romero, delantero de Instituto de Córdoba, con una lesión en el duelo contra Vélez, mientras que Matías Ruiz Díaz (Estudiantes de Río Cuarto) y Jano Gordon (Vélez Sarsfield) se unieron a la lista de bajas por lesiones ligamentarias en días recientes.

Los médicos profesionales indican que la intensidad del calen­dario, las breves pretemporadas y el estado de los campos de juego son factores clave en la aparición de estas lesiones. Además, el poco tiempo de recuperación entre partidos y la elección inadecuada del calzado deportivo se suman a las causas. El impacto mental del estrés y la presión del fútbol profesional también juega un papel relevante.

Estas lesiones suelen requerir entre seis y nueve meses de recuperación, lo que provoca efectos negativos tanto para los jugadores como para los clubes, ya que muchos futbolistas pueden arrastrar secuelas a lo largo de sus carreras.