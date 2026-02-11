Alpine confirmó su cronograma para los test de Bahréin

A menos de un mes del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, las escuderías continúan su preparación en los test oficiales organizados por la categoría. La última sesión se llevó a cabo en Barcelona y, a partir de este miércoles, las pruebas se trasladarán a Bahréin, donde se desarrollarán hasta el viernes.

En este evento, todos los equipos tendrán la oportunidad de rodar en pista. Alpine ha confirmado que sus pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto, participarán desde el primer día. Colapinto iniciará las prácticas en la jornada de apertura, mientras que Gasly tomará el volante el jueves. El viernes, Colapinto regresará a la pista, marcando su debut como piloto titular en la Fórmula 1.

Las prácticas en Bahréin se llevarán a cabo en dos sesiones diarias. La primera se realizará desde las 04:00 hasta las 08:00 horas, y la segunda entre las 09:00 y las 13:00 horas, horario argentino. Los seguidores de la categoría podrán seguir las sesiones en vivo a través de Fox Sports y el streaming de ESPN en Disney+, aunque la transmisión de las prácticas se limitará a la última hora, disponible a partir de las 12:00 horas.