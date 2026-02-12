San Valentín 2026 en Buenos Aires: cuánto sale cenar en hoteles y bodegas este 14 de febrero

El 14 de febrero se celebra San Valentín o Día de los Enamorados y, en 2026, la fecha coincide con el fin de semana largo de Carnaval, lo que impulsa una multiplicidad de propuestas románticas en hoteles urbanos y destinos gastronómicos.



Para quienes quieren celebrar con una cena especial, una estadía íntima o experiencias pensadas para parejas, varias alternativas ofrecen menús exclusivos, maridajes y actividades adicionales.

A continuación, las opciones más destacadas disponibles en Buenos Aires y otros puntos del país.

NH Collection Centro Histórico

En pleno corazón histórico de la Ciudad de Buenos Aires, NH Collection Centro Histórico propone una cena romántica de tres pasos especialmente diseñada para el Día de los Enamorados. La experiencia incluye un ambiente sofisticado e íntimo, ideal para quienes quieren celebrar sin salir del centro porteño.

El menú contempla platos principales como salmón del Pacífico con puré de zucchini y salsa de manteca cítrica con alcaparras, o lomo de ternera en su jugo acompañado de puré de brócoli y crocante de papa. Además, incluye bebidas sin alcohol, selección de vinos y una copa de espumante para brindar.

Esta propuesta combina gastronomía y entorno histórico, ofreciendo una opción elegante y céntrica a un precio de $60.000 + IVA por persona.

Grand Brizo Buenos Aires

Grand Brizo Buenos Aires presenta dos experiencias distintas para celebrar San Valentín con estilo:

Velada Enmascarada de San Valentín: una cena de cinco pasos con maridaje de vinos de la bodega Nieto Senetiner. La experiencia incluye cóctel de bienvenida, bebidas sin alcohol, café Nespresso y petit four, todo acompañado por un espectáculo lírico en vivo de la soprano Ivanna Russo. Precio: $100.000 por persona.

Velada Bajo las Estrellas en Cielo Sky Bar: desde las 20 se ofrece una cena de tres pasos con maridaje, seguida de un Open Bar y DJ lounge desde las 22. La ambientación con vistas panorámicas y música en vivo le da un toque moderno y festivo a la celebración de San Valentín. Precio: $120.000 por persona.

Hotel InterContinental Buenos Aires

Para quienes buscan una combinación de gastronomía refinada y sofisticación clásica, Hotel InterContinental Buenos Aires presenta su celebración de San Valentín en el restaurante Mediterráneo. El menú contempla cinco pasos acompañados de bebidas sin alcohol, vinos de Bodega Trapiche y una copa de espumante Costa & Pampa, todo en un ambiente con música en vivo que acompaña la velada.

El valor de la cena es de $99.000 por persona (IVA incluido).

Además, el hotel ofrece un paquete romántico que incluye:

Una noche para dos personas en habitación Premium.

Menú de cinco pasos en Mediterráneo.

Bienvenida con frutas frescas, dulces y champán.

Desayuno buffet.

Acceso a la piscina climatizada y late check-out.

El paquete completo tiene un valor desde $409.000 + IVA.

Novotel Buenos Aires

Novotel Buenos Aires, sobre la avenida Corrientes, propone celebrar con una cena de San Valentín en el restaurante Patio #378. El menú incluye entradas como stracciatella con caviar de maracuyá y langostinos del sur con panceta y frutas; principales como lomo de ternera o pasta rellena de cabutia con mozzarella; y postres que van desde cremoso de chocolate blanco hasta ensalada de frutas o helado.

La cena incluye una botella de vino por pareja y bebidas sin alcohol (dos por persona). Precio: $138.000 por pareja.

Para quienes deseen extender la celebración, también hay una opción llamada Romantic Night, que incluye:

Noche de hospedaje en habitación doble.

Desayuno buffet.

Cena de tres pasos.

Wi-Fi y estacionamiento.

Precio del paquete: US$ 180 + IVA.

Alvear Palace Hotel

El icónico Alvear Palace Hotel de Recoleta ofrece múltiples opciones para celebrar San Valentín con diferentes niveles de experiencia:

Romance en Alvear Grill: menú de cinco pasos diseñado para equilibrar sabores del mar y de la tierra, maridado con vinos de alta gama como Terrazas de los Andes Gran Malbec, Grand Chardonnay y Baron B Brut Rosé. Precio: $210.000 por persona.

Lovely Afternoon Tea en L’Orangerie y su Jardín de Invierno: el clásico té de la tarde se transforma en una propuesta especial con espumante y un obsequio de macarons y Chandon Rosé. Precio: $85.000 por persona.

Sunset in Love – Alvear Roof Bar: celebración al atardecer con música de DJ, cócteles de autor y tapeo para compartir. Precio: $120.000 por persona.

Además, el hotel ofrece paquetes de estadía de una o dos noches que incluyen la cena de San Valentín, con valores desde US$ 854 + IVA para dos personas.

Marriott Buenos Aires Downtown

A pasos del emblemático Obelisco, Marriott Buenos Aires Downtown propone una velada elegante con un menú de tres pasos que incluye opciones principales como trucha patagónica con chutney de zanahoria y aligot de maracuyá, o triangolonis rellenos de cordero braseado con ricota negra y salsa de puerros.

La cena incluye agua o gaseosa, una botella de vino Saint Felicien Malbec o Chardonnay por pareja, una infusión por persona con petit fours y una copa de espumante Álamos Extra Brut por persona. Precio: $220.000 por pareja.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.