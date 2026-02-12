La inflación de enero en Santa Fe sostuvo un 2,6%: cuáles productos subieron más

Este jueves por la mañana se dio a conocer el índice de inflación del mes de enero de 2026 en la provincia de Santa Fe.

En base al informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio santafesino en el primer mes del año fue de 2,6%, con una variación interanual de 32,4%.

Se trata del mismo valor obtenido en diciembre de 2025, donde había alcanzado un 33% de acumulado anual.

Dentro de los datos brindados por el IPEC, se destaca al rubro Alimentos y Bebidas como el de mayor incremento con un 4,1%, situación similar a la inflación nacional, donde esta categoría subió 4,7%.

En alimentos, el aumento más grande lo tuvo el tomate redondo con 73% en comparación a diciembre. Luego se ubican la papa con 39%, manzana deliciosa con 28% y lechuga con 24%.

El otro ítem de mayor incremento fue la atención médica, donde el aumento fue del 3%. A nivel nacional, el INDEC brindó una de 2,3%.

Indumentaria fue el de los incrementos más bajos con 0,6%, seguido de educación con 0,8%.

Paritarias

El valor se da a conocer horas después de la primera ronda de negociaciones de la paritaria central entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y representantes gremiales.

Para ambos casos, las negociaciones continuarán el próximo miércoles, ya con cifras oficiales sobre la mesa.

Este jueves es el turno de la paritaria de salud, que en horas del mediodía tendría su primer balance de discusión.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.