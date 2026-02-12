Pullaro anunció que el salario básico para la policía será $1.350.000 y habló de una campaña de desprestigio

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó una conferencia de prensa este miércoles y anunció que ningún policía ni agente del Servicio Penitenciario provincial cobrará menos de $1.350.000 de salario básico, oferta que fue aceptada por los manifestantes, quienes desactivaron las concentraciones tras la noticia.

Pullaro rompió el silencio luego de casi dos días de concentraciones de los uniformados, con epicentro en la Jefatura Unidad Regional II de Rosario, donde numerosos patrulleros hicieron sonar sus sirenas pese a las ofertas de recomposición salarial de la administración santafesina.

Hasta el momento, la voz cantante la llevó el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni, quien este miércoles dio precisiones sobre el estado de situación junto a su par de Economía y Finanzas, Pablo Olivares.

Cómo quedarán los salarios de la policía de Santa Fe

Por la tarde, el propio gobernador se puso al hombro las negociaciones y ofreció una conferencia de prensa en el Salón Walsh de la Casa de Gobierno, escoltado por Cococcioni. "Ningún hombre o mujer de la policía o el Servicio Penitenciario de Santa Fe va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000", detalló.

En esa línea, explicó que todos, sin distinción, incluyendo al personal técnico y administrativo y el personal del 911 percibirán ese monto en carácter salarial. El mandatario destacó que se trata de un "esfuerzo muy grande del gobierno provincial".

Acto seguido, denunció que "hubo mucho manipulación de las estadísticas" y sostuvo que el sueldo hoy va entre $960.000 y $1.002.000. "Con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853", sostuvo.

Y amplió: "Si un policía hace tarea operativa de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santa Tomé, va a tener un plus de $500.000, es decir, $1.938.835".

Por otra parte, aclaró que, si el agente cumple tareas operativas y además maneja el vehículo policial, ganará $2.188.835 por mes a partir de febrero, con el sueldo de marzo. Las medidas fueron plasmadas en un decreto que lleva la firma del propio Maximiliano Pullaro.

Tras los anuncios, el jefe provincial hizo una defensa de la política de seguridad en Santa Fe desde su asunción. Subrayó que, en lo que va del año, hubo 13 homicidios dolosos en la provincia, mientras que hace tres años ese número era 60. Luego, protestó por la situación económica de la Argentina y la situación de las provincias y los municipios, cuyas arcas "cada vez están más flacas".

"Más allá de eso, entendemos que el personal de nuestras fuerzas de seguridad merecen el aumento, por la dedicación y los resultados que tuvieron en el marco del plan de seguridad que se llevó adelante", graficó.

Por último, el mandatario cerró su exposición afirmando: "Creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la unidad regional".

Luego, al responder preguntas de la prensa, el gobernador santafesino reiteró su respaldo al jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, quien fue agredido horas antes en una protesta y luego acompañó a Pullaro en la conferencia.

Tal como había anunciado Cococcioni a la mañana, el mandamás señaló que hubo una marcha atrás con ocho de los al menos 20 agentes pasados a disponibilidad, a quienes se les devolvió su arma y su chaleco antibalas para que pudieran cumplir servicio.

"Habiendo entendido todo los planteos, de bienestar y salariales, no hay ninguna necesidad de seguir manifestándose en este momento", reiteró el dirigente radical.

"Campaña de desprestigio"

En el tramo final de la conferencia de prensa, el gobernador de Santa Fe denunció "fake news" y "mucha manipulación". Sostuvo que "le han mentido mucho al personal que se ha esforzado". "Fake news con una política salarial que era incorrecta, fake news convocando a diferentes cosas, mintiendo sobre audios que andaban dando vueltas", explicó.

Aclaró, luego, que su denuncia no es contra el personal policial sino contra "sectores que tienen otro tipo de intencionalidad": "A mí me pusieron carteles que decían 'Pullaro asesino de policías'. A mí, que puse la cara como nadie por la Policía de Santa Fe y por el Servicio Penitenciario; que discutí con todos los garantistas".

"Ya se van a saber algunas cosas. El reclamo es genuino. Argentina está mal hoy económicamente y la plata no alcanza y no va a alcanzar hasta que no haya crecimiento económico. Pero empezar a pretender socavar la relación de una política pública de seguridad que se mostró claramente exitosa en Rosario y Santa Fe. Son sectores que tienen otro tipo de intencionalidad", lanzó.

Por último, consideró que sobre un reclamo genuino "se montó una campaña para intentar desprestigiar y romper ese nexo entre las fuerzas de seguridad y el gobierno provincial. No vamos a permitir que eso suceda, porque nuestra prioridad es la seguridad de los santafesinos y santafesinas y, particularmente, de los rosarinos y rosarinas".

Fuente: Ámbito