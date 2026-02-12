Primera reunión paritaria docente: Amsafé pidió un aumento salarial del 33% y condiciona el inicio de clases

Se realizó la primera reunión paritaria entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes. Tras el cónclave, los sindicatos mostraron un fuerte malestar, hubo críticas al Ejecutivo y una advertencia directa sobre el inicio de clases.

Al término del encuentro, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, cuestionó que el Gobierno no haya presentado una propuesta salarial concreta y sostuvo que se volvió a ratificar una “política de imposición”.

“Veníamos con la expectativa de que se cambie la política, y acá se volvió a ratificar que al Gobierno de la provincia no le importa el diálogo con los docentes, no le importa la escuela pública”, lanzó. En ese sentido, consideró que iniciar la reunión preguntando «cuál era el planteo sindical» fue “una tomada de pelo”.



El dirigente afirmó que los docentes atraviesan una situación crítica y que existe un desfasaje salarial del 33% producto de la inflación. “¿Qué venimos a pedir hoy nosotros acá? 33% de aumento, lo decimos con todas las letras”, remarcó.

Además del incremento, Amsafe exigió la incorporación de cláusula gatillo, aunque Alonso aclaró que no alcanza por sí sola. “¿La cláusula gatillo sola alcanza? No, tiene que ser con el 33%”, afirmó.

El secretario general también puso el foco en la situación de los jubilados, quienes —según explicó— perciben los aumentos con 60 días de demora. En ese marco, reclamó que los incrementos sean abonados de manera simultánea y que se suspenda el aporte solidario.

Contra el programa Asistencia Perfecta

“El aporte solidario es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados”, cuestionó por otro lado. El gremio exigió la convocatoria a concursos y traslados, la revisión del sistema de licencias y la derogación del plan "Asistencia perfecta".

En esa línea, Alonso denunció que ese “premio” forma parte del salario pero no impacta en jubilaciones ni en la obra social. “Eso se tiene que discutir en el ámbito paritario. El problema es que en el ámbito paritario no se discute porque es un ámbito de imposición”, sostuvo.

Desde el sindicato señalan que el Gobierno tomó la decisión política de definir unilateralmente la política salarial y que eso profundizó el conflicto. En lugar de presentar una oferta, el Ejecutivo dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, una decisión que para Amsafe implica “seguir tirando de la soga”.

“El Gobierno se equivoca si sigue tirando de la cuerda”, advirtió Alonso, y vinculó la situación docente con el malestar expresado en otros sectores estatales, como el policial y el de salud. Según describió, los trabajadores se encuentran “prácticamente en la línea de indigencia” y con condiciones laborales “paupérrimas”.

Finalmente, el dirigente dejó planteado el escenario de cara al inicio del ciclo lectivo. “El 2 de marzo se inicia un ciclo lectivo. El ciclo lectivo se puede iniciar en las aulas en tanto y en cuanto el Gobierno cambie la política”, señaló. Y cerró con una advertencia directa: “Si no lo hace y mantiene el maltrato hacia las trabajadoras y los trabajadores de la educación, el 2 de marzo las clases van a comenzar en la calle”.

