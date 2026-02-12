Habló la exnovia del atleta que admitió la infidelidad

Sturla Holm Laegreid, el biatleta noruego que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno, ha admitido haber sido infiel a su pareja. Durante una emotiva entrevista, el atleta reconoció su error entre lágrimas. Su declaración ha generado un gran revuelo en Noruega, donde se logró contactar a su exnovia, quien ha decidido permanecer en el anonimato.

“Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo”, declaró la mujer en mensajes al medio VG. “No elegí estar en esta situación. Me duele. Hablé con él y conoce mis opiniones al respecto”.

El portal noruego intentó obtener una respuesta de Laegreid, pero el atleta no hizo comentarios sobre las declaraciones de su ex. Ella, por su parte, también agradeció el apoyo recibido: “A mi familia y amigos, que me han abrazado y apoyado durante este tiempo. También a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado, sin saber quién soy”.