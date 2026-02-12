La fundación que acompaña a personas en situación de calle hasta conseguir empleo y estabilidad

Fundación Multipolar acompaña y brinda apoyo profesional a personas en situación de calle para mejorar sus oportunidades de acceder a un empleo. Generar un impacto real en la calidad de vida es el objetivo central. Con presencia en tres sedes de Capital Federal y una en Villa Ballester, desarrollan un abordaje que prioriza la estabilización de las condiciones urgentes antes de avanzar en procesos de inserción laboral. Su trabajo comienza con el acompañamiento en cuestiones de salud y adicciones, la evaluación de los lugares donde duermen y un trabajo sostenido orientado a fortalecer la autoestima y la confianza personal.

Recién después de ese primer tramo, la fundación avanza en herramientas vinculadas al empleo, como el armado del currículum vitae y la búsqueda laboral. El enfoque parte de la idea de que la empleabilidad no puede pensarse de manera aislada, sino como una etapa dentro de un proceso más amplio de recomposición personal y social.

Multipolar fue fundada en 2013 y, desde entonces, más de 6000 personas en situación de calle participaron de sus programas. En promedio, entre 600 y 700 personas por año acceden a los distintos servicios que ofrece la organización, que incluyen acompañamiento individual, orientación y articulación con otros dispositivos de asistencia. Por su trabajo al frente de Multipolar, la directora Malena Famá fue distinguida con el premio Abanderados en 2025.

La organización también tiene un Centro de Formación para el Trabajo, donde combina espacios grupales e individuales que incluyen capacitaciones en oficios, coaching, psicoterapia, alfabetización digital, práctica laboral rentada y acompañamiento en trámites. Además, genera empleo a través de emprendimientos productivos con el objetivo de equiparar las desigualdades sociales.

Multipolar en números

Desde su creación en 2013, más de 6000 personas en situación de calle obtuvieron contención en la fundación. Actualmente, Multipolar atiende a un promedio anual de entre 600 y 700 personas, se articula con más de 200 empresas, cuenta con 92 voluntarios activos y trabaja junto a una red de 68 organizaciones, con presencia en cuatro sedes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por su trabajo, la directora Malena Famá fue distinguida con el premio Abanderados en 2025.

Áreas de trabajo

Las actividades se desarrollan en cuatro sedes ubicadas en Villa Ballester, Constitución, Villa Urquiza y Barracas, desde donde coordinan el acompañamiento territorial y los distintos programas de intervención. Primero se prioriza la estabilización de las condiciones urgentes. Su trabajo comienza con el acompañamiento en cuestiones de salud antes de avanzar en procesos de inserción laboral.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.