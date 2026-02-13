Aseguran que Luciano Castro se internó en un centro terapéutico tras su separación de Griselda Siciliani

Luciano Castro estaría atravesando un mal momento después de separarse de Griselda Siciliani en medio de un escándalo por infidelidad. Este jueves trascendió que el actor habría tomado la decisión de internarse en un centro terapéutico.

“Nos había llegado el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda, en la que él le dijo que no daba más y que quería internarse para poder estar mejor”, dijo Pepe Ochoa al aire de LAM (América).

Leé también: Nico Occhiato mostró por error cuánto gana en YouTube y generó un debate en las redes

Acto seguido, señaló que desde su separación de la actriz, el galán está pasando por un mal momento personal. “A partir de ese momento hasta hoy, se las vio todas negras. Lo que el entorno me cuenta es que tiene días muy malos”, apuntó

En este sentido, señaló: “Él se internó por voluntad propia en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales y todo tipo de actividades para poder cambiar el momento en el que está”.

“No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso”, aclaró el panelista. Y remarcó: “Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida, entonces tomó la decisión de internarse en este lugar para salir adelante, ordenarse un poco y frenar porque lo mediático le impactó muy mal”.

Ante la mirada atenta de sus compañeros, Ochoa sumó más data. “Luciano en las últimas conversaciones con Griselda le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. (...) Las palabras que me dicen a mí desde su entorno son que siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno. Entonces, por eso él toma la decisión de internarse en una clínica en Capital Federal", reveló.

Así había confirmado Griselda Siciliani su separación de Luciano Castro

Después de las infidelidades y el escándalo, a fines de enero, Griselda Siciliani confirmó su separación de Luciano Castro.

En diálogo con la periodista Paula Varela, explicó los motivos de la ruptura: “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”.

En ese sentido, añadió en diálogo con Intrusos (América): “Dijo: ‘Esto no es para mí, me corro’. ”Se quieren un montón, de hecho, ella le dijo a él: ‘No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre’, pero la relación, la pareja, se terminó“.

Asimismo, Varela señaló que el emprendimiento que la pareja de actores pensaba abrir en la Costa Atlántica, quedó en la nada.

“Si bien ella no quiere hablar, si la van a buscar, te va a decir que sí, que están separados”, concluyó Paula.

Vale recordar las declaraciones de Siciliani sobre este tema hace pocos días. “Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie. Entonces, bueno, yo entiendo que podría contestar ‘sí’ y ‘no’, contestar las preguntas más escuetamente, pero quiero de verdad tomar una posición”, dijo.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.