Avanza la licitación de la Vía Navegable Troncal y se prepara un esquema de control participativo

La licitación de la Vía Navegable Troncal completó la mayor parte de su cronograma sin impugnaciones.

Más de 200 consultas empresariales reflejan el interés nacional e internacional.

El 27 de febrero se abrirán las ofertas económicas del proceso.

Se impulsa la creación de un Consejo de Control con participación multisectorial.

El operador privado se definirá en mayo según el calendario oficial.

La infraestructura es estratégica para la logística y las exportaciones argentinas.

La licitación de la Vía Navegable Troncal —conocida como Hidrovía— ingresó en su tramo decisivo luego de completar la mayor parte de su cronograma sin objeciones formales. El proceso, que combina instancias técnicas y participación de múltiples actores, se desarrolló bajo mecanismos de supervisión que incluyeron mesas de consulta sectoriales y una auditoría internacional. Según datos oficiales, cerca del 90% de las etapas previstas ya fueron cumplidas, en un esquema que despertó amplio interés empresarial y que ahora se encamina hacia la apertura de ofertas económicas.

Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación indicaron que la licitación, por su dimensión estratégica y su proyección internacional, generó más de 200 consultas de compañías interesadas. También se registraron requerimientos de distintas representaciones diplomáticas que actuaron como canal de información para firmas extranjeras. El calendario oficial fija el 27 de febrero como la fecha para la apertura de las propuestas económicas, un paso clave para avanzar en la adjudicación del contrato que regulará el mantenimiento y las mejoras de la principal vía fluvial del país durante las próximas décadas.

En paralelo al tramo final del proceso licitatorio, comenzó a delinearse un esquema institucional orientado a la supervisión futura del contrato. La agencia convocó a usuarios y actores estratégicos del sistema para diseñar el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un organismo concebido para monitorear el cumplimiento de las obligaciones del eventual concesionario. La iniciativa busca incorporar a provincias, empresas y representantes sectoriales en una instancia permanente de seguimiento técnico y operativo.

Durante el encuentro inicial, el director ejecutivo de la agencia, Iñaki Arreseygor, subrayó la necesidad de consolidar un ámbito amplio de supervisión que contemple la diversidad de intereses de quienes utilizan el corredor fluvial. La propuesta apunta a integrar visiones regionales —tanto del norte como del sur— y a generar un mecanismo de control que acompañe la ejecución del contrato en el largo plazo.

La mirada empresarial también estuvo presente en la discusión. Desde la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, su presidente Gustavo Idígoras planteó la importancia de establecer canales formales de participación para los usuarios, considerando que la infraestructura logística vinculada a la Hidrovía resulta central para la competitividad exportadora. En ese sentido, el diseño del consejo de control se perfila como un espacio consultivo que podría aportar previsibilidad y transparencia al sistema.

El cronograma oficial prevé que en mayo quede definido el operador privado que ejecutará las obras incluidas en el pliego licitatorio. Ese documento fue elaborado a partir de consultas con productores, gobiernos provinciales, cámaras portuarias, asociaciones sectoriales y organizaciones vinculadas al ambiente, en un intento por equilibrar intereses económicos y consideraciones regulatorias.

Entre las entidades invitadas a integrar el futuro consejo se encuentran la Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y la Bolsa de Comercio de Rosario, además de cámaras portuarias y navieras y representantes provinciales. La composición plural del organismo busca reflejar la relevancia económica y territorial de la vía navegable.

La etapa que se abre combina decisiones técnicas con definiciones institucionales que marcarán el funcionamiento del sistema en el mediano y largo plazo. La Hidrovía concentra una porción sustancial del comercio exterior argentino, por lo que la adjudicación del contrato y la creación de instancias de control aparecen como piezas centrales para garantizar continuidad operativa, inversión sostenida y reglas claras para los distintos actores involucrados.