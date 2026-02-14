La plaza 25 de Mayo se encuentra completamente monitoreada

La Municipalidad de Rafaela continúa realizando una inversión histórica en materia de tecnología de última generación para la prevención en seguridad, con fondos provinciales y municipales.

En este marco, recientemente se colocaron nuevas cámaras en el anillo de la Plaza 25 de Mayo, donde también se ejecuta una obra de restauración del espacio verde, las calles y los desagües.

Estos equipos se ubican en las cuatro esquinas: bulevar Guillermo Lehmann y Moreno, bulevar Yrigoyen y Belgrano, bulevar Roca y 25 de Mayo, bulevar Santa Fe y Lavalle.

Al respecto, el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba señaló: "Cuando llegamos a la gestión, solamente había cámaras frente al municipio. Una de las primeras cámaras que colocó la gestión del intendente Leonardo Viotti fue frente a la Catedral San Rafael, un lugar sumamente importante para la ciudad".

Después se continuó con la instalación de más cámaras "en bulevar Presidente Roca y 25 de Mayo y en bulevar Santa Fe y Lavalle. De esta forma tenemos cubiertos los cuatro puntos más importantes de la plaza principal", detalló.

"Gracias al proceso de compra que venimos desarrollando, hoy tenemos domos en todos los puntos, sumados a las cámaras fijas que fuimos instalando". Ahora la plaza está totalmente monitoreada, gracias a la inversión histórica que se está llevando a cabo en la ciudad", finalizó Juan Manuel Martínez Saliba.