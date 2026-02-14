El intendente Leonardo Viotti volvió a quedar en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre la actividad de los lavacoches. Lejos de asumir la responsabilidad que le compete por el cargo que ocupa, desafió a quienes cuestionan la prohibición diciendo: “Si los defienden, denle trabajo”. Una frase que, más que firmeza, desnuda una preocupante falta de criterio y de sensibilidad social.

La expresión resulta, cuanto menos, irresponsable. Quien debe brindar soluciones es el propio intendente: para eso fue elegido, para eso hizo campaña y para eso cobra un sueldo que pagan los contribuyentes. Gobernar no consiste en trasladar el problema a los demás ni en lanzar frases efectistas para la tribuna, sino en gestionar conflictos complejos con inteligencia y humanidad.

El episodio de los lavacoches expone, una vez más, la incapacidad de la actual administración para encontrar salidas de fondo. Se firma un decreto, se anuncia con tono grandilocuente y se vende como una solución, pero el problema sigue intacto. Nadie explica qué ocurrirá con esas personas que, acertada o equivocadamente, encontraban en esa actividad su único sustento. Se las expulsa de la calle sin ofrecer alternativas reales de inclusión laboral o social, condenándolas a quedar definitivamente fuera del sistema.

Viotti parece cómodo en el rol del “Tarzán de maceta”: mucha pose, mucha escenografía, pero escasa eficacia cuando hay que moverse en la selva de los problemas reales. En lugar de gestionar políticas públicas integrales, opta por buscar un chivo expiatorio que distraiga de su ineficiente gestión.

Prohibir a los lavacoches no resuelve los grandes problemas de la ciudad, no mejora la seguridad, no ordena el tránsito ni alivia el bolsillo de los vecinos, que continúan financiando una estructura estatal pesada, plagada de desaguisados administrativos y funcionarios que no muestran resultados acordes a los recursos que consumen.

La ciudad necesita liderazgo, planificación y soluciones concretas, no gestos simbólicos ni frases desafiantes. Porque gobernar no es posar para la foto desde una maceta: es animarse a bajar a la tierra y hacerse cargo.