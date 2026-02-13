Las dos frutas que más se asocian al cuidado de las arterias

Las dos frutas que más se asocian al cuidado de las arteriasSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
El colesterol alto y la acumulación de placas arteriales representan riesgos serios para la salud cardiovascular. Adoptar una alimentación saludable y un estilo de vida activo es fundamental para prevenir problemas como infartos y accidentes cerebrovasculares.
Entre los alimentos que pueden ayudar a limpiar las arterias de manera natural, destacan las frutillas y los arándanos.
Importancia de mantener arterias sanas
El sistema circulatorio transporta sangre a través de arterias y vasos sanguíneos. Sin embargo, el colesterol elevado puede causar la formación de placas de grasa, bloqueando el flujo sanguíneo y generando problemas graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Según Healthline, mantener un peso saludable, realizar ejercicio regularmente y consumir alimentos ricos en antioxidantes son claves para cuidar de las arterias.
Frutas que benefician la salud arterial
1. Frutillas
Ricas en vitamina C y antioxidantes, las frutillas son esenciales para la salud cardiovascular.
- Beneficios:
- Mantienen la elasticidad de las arterias, permitiendo un eficiente flujo sanguíneo.
- Previenen la inflamación crónica y el daño oxidativo.
- Contienen compuestos fenólicos que ayudan a reducir el colesterol LDL.
Un informe de Regenera Health indica que el consumo regular de frutillas puede mejorar la circulación y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.
2. Arándanos
Los arándanos son ricos en antioxidantes, especialmente antocianinas, que ofrecen propiedades antiinflamatorias.
- Beneficios:
- Reducen la inflamación y mejoran la función arterial.
- Disminuyen la presión arterial, ideal para quienes sufren hipertensión.
- Reducen niveles de triglicéridos y colesterol LDL, previniendo la formación de placas.
Un estudio de Healthline sostiene que incluir arándanos en la dieta puede contribuir a limpiar las arterias y mejorar el flujo sanguíneo.
Consejos para prevenir la obstrucción arterial
Además de incluir frutillas y arándanos en la alimentación, se recomienda:
- Incorporar grasas saludables (nueces, aguacate, pescado, aceite de oliva).
- Reducir grasas saturadas (limitar carnes grasas y lácteos enteros).
- Evitar grasas trans (presentes en productos ultraprocesados).
- Aumentar el consumo de fibra (verduras, legumbres, avena).
- Limitar el azúcar (bebidas azucaradas y postres).
- Hacer ejercicio al menos 30 minutos, cinco días a la semana.
- Mantener un peso saludable y controlar el índice de masa corporal.
- Evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol (una bebida al día).
Estos hábitos son esenciales para proteger la salud cardiovascular y prevenir enfermedades.