Las dos frutas que más se asocian al cuidado de las arterias

El colesterol alto y la acumulación de placas arteriales representan riesgos serios para la salud cardiovascular. Adoptar una alimentación saludable y un estilo de vida activo es fundamental para prevenir problemas como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Entre los alimentos que pueden ayudar a limpiar las arterias de manera natural, destacan las frutillas y los arándanos.

Importancia de mantener arterias sanas

El sistema circulatorio transporta sangre a través de arterias y vasos sanguíneos. Sin embargo, el colesterol elevado puede causar la formación de placas de grasa, bloqueando el flujo sanguíneo y generando problemas graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Según Healthline, mantener un peso saludable, realizar ejercicio regularmente y consumir alimentos ricos en antioxidantes son claves para cuidar de las arterias.

Frutas que benefician la salud arterial

1. Frutillas

Ricas en vitamina C y antioxidantes, las frutillas son esenciales para la salud cardiovascular.

Beneficios : Mantienen la elasticidad de las arterias, permitiendo un eficiente flujo sanguíneo. Previenen la inflamación crónica y el daño oxidativo. Contienen compuestos fenólicos que ayudan a reducir el colesterol LDL.

:

Un informe de Regenera Health indica que el consumo regular de frutillas puede mejorar la circulación y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

2. Arándanos

Los arándanos son ricos en antioxidantes, especialmente antocianinas, que ofrecen propiedades antiinflamatorias.

Beneficios : Reducen la inflamación y mejoran la función arterial. Disminuyen la presión arterial, ideal para quienes sufren hipertensión. Reducen niveles de triglicéridos y colesterol LDL, previniendo la formación de placas.

:

Un estudio de Healthline sostiene que incluir arándanos en la dieta puede contribuir a limpiar las arterias y mejorar el flujo sanguíneo.

Consejos para prevenir la obstrucción arterial

Además de incluir frutillas y arándanos en la alimentación, se recomienda:

Incorporar grasas saludables (nueces, aguacate, pescado, aceite de oliva).

Reducir grasas saturadas (limitar carnes grasas y lácteos enteros).

Evitar grasas trans (presentes en productos ultraprocesados).

Aumentar el consumo de fibra (verduras, legumbres, avena).

Limitar el azúcar (bebidas azucaradas y postres).

Hacer ejercicio al menos 30 minutos, cinco días a la semana.

Mantener un peso saludable y controlar el índice de masa corporal.

Evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol (una bebida al día).

Estos hábitos son esenciales para proteger la salud cardiovascular y prevenir enfermedades.



