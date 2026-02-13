Las dos frutas que más se asocian al cuidado de las arterias

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN
cual-es-la-mejor-fruta-para-limpiar-las-arterias-y-venas-de-forma-natural-hay-2-opciones-foto-adobe-

El colesterol alto y la acumulación de placas arteriales representan riesgos serios para la salud cardiovascular. Adoptar una alimentación saludable y un estilo de vida activo es fundamental para prevenir problemas como infartos y accidentes cerebrovasculares.

Entre los alimentos que pueden ayudar a limpiar las arterias de manera natural, destacan las frutillas y los arándanos.

Importancia de mantener arterias sanas

El sistema circulatorio transporta sangre a través de arterias y vasos sanguíneos. Sin embargo, el colesterol elevado puede causar la formación de placas de grasa, bloqueando el flujo sanguíneo y generando problemas graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Según Healthline, mantener un peso saludable, realizar ejercicio regularmente y consumir alimentos ricos en antioxidantes son claves para cuidar de las arterias.

Frutas que benefician la salud arterial

1. Frutillas

Ricas en vitamina C y antioxidantes, las frutillas son esenciales para la salud cardiovascular.

  • Beneficios:
    • Mantienen la elasticidad de las arterias, permitiendo un eficiente flujo sanguíneo.
    • Previenen la inflamación crónica y el daño oxidativo.
    • Contienen compuestos fenólicos que ayudan a reducir el colesterol LDL.

Un informe de Regenera Health indica que el consumo regular de frutillas puede mejorar la circulación y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

2. Arándanos

Los arándanos son ricos en antioxidantes, especialmente antocianinas, que ofrecen propiedades antiinflamatorias.

  • Beneficios:
    • Reducen la inflamación y mejoran la función arterial.
    • Disminuyen la presión arterial, ideal para quienes sufren hipertensión.
    • Reducen niveles de triglicéridos y colesterol LDL, previniendo la formación de placas.

Un estudio de Healthline sostiene que incluir arándanos en la dieta puede contribuir a limpiar las arterias y mejorar el flujo sanguíneo.

Consejos para prevenir la obstrucción arterial

Además de incluir frutillas y arándanos en la alimentación, se recomienda:

  • Incorporar grasas saludables (nueces, aguacate, pescado, aceite de oliva).
  • Reducir grasas saturadas (limitar carnes grasas y lácteos enteros).
  • Evitar grasas trans (presentes en productos ultraprocesados).
  • Aumentar el consumo de fibra (verduras, legumbres, avena).
  • Limitar el azúcar (bebidas azucaradas y postres).
  • Hacer ejercicio al menos 30 minutos, cinco días a la semana.
  • Mantener un peso saludable y controlar el índice de masa corporal.
  • Evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol (una bebida al día).

Estos hábitos son esenciales para proteger la salud cardiovascular y prevenir enfermedades.


 

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE