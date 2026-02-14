Sebastián Graviotto recibió duras críticas tras no acompañar el nacimiento de su hijo

Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo, Timoteo, a través de su cuenta de Instagram, expresando su alegría ante sus seguidores. Sin embargo, la celebración se vio opacada por la ausencia de Sebastián Graviotto, su exesposo y padre del niño, quien no estuvo presente en el parto.

La actriz había indicado previamente que Graviotto se encontraba fuera del país por compromisos laborales como instructor de snowboarding. Aunque el deportista publicó un mensaje en sus redes sociales para mostrar su apoyo desde la distancia, esto no impidió que numerosos usuarios lo criticaran en sus publicaciones.

Tras el anuncio, las redes de Graviotto se inundaron de comentarios que cuestionaban su decisión de no estar presente. Un usuario comentó: “La temporada la podés hacer todos los años. El nacimiento de tu hijo es una sola vez en la vida”. Otro agregó: “No ejercés paternidad y encima tu ex te defiende, deberías agradecerlo”. También hubo afirmaciones más contundentes, como: “El hombre que nadie quiere tener al lado” y críticas al comportamiento del exesposo durante el embarazo de Repetto.

Hasta el momento, Graviotto no ha emitido ninguna respuesta ante las críticas recibidas.