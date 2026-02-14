Día de San Valentín: los beneficios del amor para la salud

El amor, un sentimiento profundo y transformador, no solo afecta nuestro estado emocional, sino que también provoca cambios significativos en nuestro cuerpo. Para conmemorar esta emoción, se celebra el Día de San Valentín, también conocido como Día de los Enamorados.

Cuando estamos enamorados, se producen alteraciones químicas que impactan positivamente en nuestra salud. Entre estos cambios se incluyen:

Aumento de la liberación de endorfinas.

Disminución de los niveles de cortisol.

Incremento en la producción de dopamina, oxitocina y norepinefrina.

Aumento de estrógenos.

Liberación de melatonina.

Estos procesos pueden ayudar a reducir el estrés. Según una revisión publicada en 2005 en Neuroendocrinology Letters, el amor activa áreas del cerebro asociadas con la atención, la emoción, la memoria y la motivación, influyendo en el sistema nervioso autónomo y, por ende, en el control del estrés.

Nueve beneficios del amor para la salud

Nuria Javaloyes, psicóloga y psicooncóloga en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, destaca los siguientes beneficios del amor:

Mejora del sistema inmunológico: La liberación de endorfinas aumenta la felicidad y refuerza nuestras defensas. Reducción del estrés: El enamoramiento disminuye los niveles de cortisol, mitigando los efectos del estrés crónico. Aumento de la felicidad: La dopamina potencia nuestra percepción positiva, facilitando la identificación de oportunidades. Menor riesgo cardiovascular: La producción de neurotransmisores como dopamina y oxitocina contribuye a la salud del corazón. Mejora de la piel: El aumento de estrógenos puede rejuvenecer la piel, haciéndonos lucir más jóvenes. Vitalidad: La melatonina generada por el amor incrementa la autoestima y nos proporciona energía. Atracción física: Los cambios hormonales durante el enamoramiento embellecen la piel, el cabello y las uñas. Aumento de la autoestima: Amar y ser amado aporta sentido a la vida y fomenta una autoevaluación positiva. Beneficios a largo plazo: El amor no solo mejora nuestra salud durante el enamoramiento, sino también en relaciones estables a lo largo de los años.

El amor, por tanto, no solo es una emoción, sino un poderoso aliado para el bienestar integral.