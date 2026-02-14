Recolección de residuos de patio en el sector 3

El Gobierno municipal recuerda que este domingo 15 de febrero, los ciudadanos del sector 3 podrán disponer de sus residuos de patio.

En dicho sector se encuentran comprendidos los barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

Además, los días miércoles, puede disponer sus residuos el sector 5, que corresponde a los barrios Brigadier López y Álamos del Aeroclub.

En este servicio se retiran hojas del barrido de veredas, residuos del desmalezado o corte de césped embolsados (no más de 10 bolsas) y ramas de hasta 2m3 atadas en manojos manipulables.

Si superan estos volúmenes deberán trasladarlos a la Eco Punto (frente al Cementerio); el Eco Punto II (Avenida Italia y N. Corti) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20).