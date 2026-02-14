Reservas en alza y dólar contenido: el Banco Central profundiza su racha compradora

El Banco Central encadenó 30 jornadas compradoras y superó el 20% de su meta anual de reservas.

Las adquisiciones se financian con emisión de pesos, luego parcialmente absorbidos por el Tesoro.

Las reservas crecieron también por la valorización internacional del oro.

El ingreso de divisas proviene del agro y de deuda corporativa externa.

Las proyecciones oficiales estiman fuertes compras netas durante 2026.

El dólar mayorista mostró un leve rebote en un mercado de alto volumen.

El Banco Central consolidó una extensa secuencia de intervenciones compradoras en el mercado cambiario que, en un contexto de relativa estabilidad del tipo de cambio, comienza a redefinir el mapa de reservas y expectativas financieras para 2026. La autoridad monetaria logró encadenar 30 ruedas consecutivas con saldo positivo, incorporando divisas tanto en el mercado formal como mediante operaciones complementarias, lo que permitió acumular más de USD 2.000 millones en lo que va del año.

La última jornada aportó USD 42 millones a ese resultado, reforzando una tendencia que ya supera el 20% de la meta anual de reservas. Esta dinámica se inscribe dentro de la fase actual del programa económico, que busca fortalecer la posición externa sin provocar tensiones en el sistema financiero local. Para ello, las compras se realizan mediante emisión de pesos que no son esterilizados de inmediato, lo que sostiene la liquidez del mercado. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esos fondos a través de colocaciones de deuda en moneda local, equilibrando el impacto monetario.

Las reservas internacionales se ubican por encima de los USD 45.000 millones, luego de registrar una mejora diaria impulsada tanto por las adquisiciones de divisas como por la valorización de activos estratégicos. En particular, el repunte del oro —activo tradicional de resguardo en escenarios de incertidumbre— elevó el valor contable de las tenencias del Banco Central, contribuyendo a que el stock alcance máximos que no se observaban desde 2021.

El flujo de dólares responde, en buena medida, a la liquidación del sector agroexportador y a emisiones de deuda corporativa. Según estimaciones privadas, entre ellas las difundidas por PwC, el financiamiento externo de empresas argentinas fue un factor relevante para sostener la oferta de divisas durante el último año. A esto se suma la expectativa oficial de que nuevas colocaciones privadas incrementen el ingreso de dólares en los próximos meses.

Las proyecciones para 2026 contemplan compras netas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, un rango sujeto al ritmo de remonetización de la economía y a la demanda de pesos. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, subrayó que la acumulación de reservas dependerá del equilibrio entre oferta y demanda de moneda local, una variable clave para evitar presiones inflacionarias o cambiarias.

Como parte de su estrategia operativa, el Banco Central fijó un límite diario para sus intervenciones en el mercado mayorista con el objetivo de preservar la estabilidad. Sin embargo, la normativa permite operaciones fuera de ese circuito mediante acuerdos directos, una herramienta que busca evitar distorsiones y garantizar fluidez en la formación de precios.

En paralelo, el mercado cambiario mostró una leve corrección alcista tras varias ruedas de descenso. El dólar mayorista registró un repunte moderado, aunque en el balance semanal mantuvo una caída significativa. El volumen operado fue elevado para la época del año, señal de una plaza activa en la que la presencia compradora oficial contribuyó a contener oscilaciones abruptas.

El cuadro general sugiere que la política de acumulación de reservas avanza como uno de los pilares de estabilidad financiera. Si bien el mercado continúa atento a la evolución de la liquidez y la demanda de pesos, la combinación de intervenciones sostenidas, flujo de exportaciones y financiamiento privado configura, por ahora, un escenario de relativa calma cambiaria.