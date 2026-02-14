Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la decisión del cuerpo y defendió el cambio como un paso necesario frente a la inseguridad.

El texto, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de febrero de 2026 y emitido por la Oficina del Presidente, sostiene que la aprobación del Régimen Penal Juvenil pone fin a más de cuatro décadas sin reformas en la materia. “Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado”, señala el documento.

En esa línea, el comunicado afirma que mientras la normativa permanecía sin cambios, “la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, y cuestiona que la Argentina continúe rigiéndose por normas “pensadas para un país que ya no existe”.



“Quien comete un delito debe responder”

El Gobierno defendió la baja de la edad de imputabilidad como un “principio básico de cualquier sociedad ordenada”: que quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. “No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”, afirma el texto.

Además, el Presidente agradeció a los diputados que acompañaron la media sanción y consideró que la votación representa “una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”.

Tratamiento de la baja en la edad de imputabilidad en el Senado

El comunicado también insta al Senado a tratar la iniciativa con rapidez. “El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad”, expresa.

En uno de los párrafos más enfáticos, el documento sostiene: “Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”.

De esta manera, el Ejecutivo nacional fijó posición oficial tras la media sanción obtenida en Diputados y redobló la presión política para que el proyecto avance ahora en la Cámara alta.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.