El lujoso cumpleaños de Francesca Icardi en Nordelta

La ambientación de la fiesta se centró en una paleta de rosa pastel y blanco, complementada con detalles dorados en la vajilla que elevaron el concepto general. La estética coquette, que aboga por lo romántico y femenino, se combinó con un aire de picnic lujoso y sutiles toques de barbiecore.

Sombrillas, reposeras y hojas de palmera en tonos rosados crearon un ambiente relajado, mientras que una Vespa rosa y un inflable aportaron un toque lúdico propio de un cumpleaños infantil. Esta celebración refleja una tendencia en la que los jóvenes buscan experiencias "instagrameables", donde cada rincón está diseñado para ser compartido en redes sociales.

Una Mesa Dulce con Romanticismo Gourmet

El centro de atención fue la torta de tres pisos, una nude cake con cobertura de crema, adornada con cerezas y flores frescas como rosas, gerberas y dalias. Las flores naturales no solo realzaron la estética coquette, sino que también simbolizaron la delicadeza y la celebración de la infancia.

Las pavlovas individuales en forma de corazón, decoradas con frutos rojos, crema y dulce de leche, también fueron un destacado en la mesa dulce, que se planteó casi como una instalación artística. Cupcakes siguiendo la misma línea decorativa añadieron un toque final al conjunto.

Diversión y Momentos Especiales

Mientras la decoración marcaba el tono sofisticado, una fiesta de espuma en la piscina equilibró el evento con diversión. Inflables, juegos de agua y risas transformaron el jardín en un espacio dinámico donde el lujo coexistió con lo espontáneo.

Entre los invitados, sorprendió la presencia de Martín Migueles, ex pareja de Wanda Nara, indicando un vínculo cordial con la familia. Además, la cantante La Joaqui envió un ramo de rosas rosas como gesto especial hacia Francesca, sumando un detalle emotivo a una jornada llena de simbolismo.