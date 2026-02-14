Pullaro propone que las provincias asuman el control de la Hidrovía para ahorrarle el costo a Nación

El gobierno de Maximiliano Pullaro se metió de lleno en la nueva licitación de la Hidrovía y propuso un esquema para que las provincias asuman el control técnico de la nueva concesión con una premisa que sedujo a los funcionarios de Mieli: evitar la creación de una estructura burocrática nacional que implique nuevos cargos y mayores costos administrativos.

La reunión del jueves que encabezó el titular de Puertos, Iñaki Arreseygor, reunió a los llamados usuarios de la Hidrovía, representantes de las agroexportadoras, del negocio naval y sindicatos del sector a los que se le sumó el ministro de Producción de Pullaro, Gustavo Puccini, que fue con propuestas concretas para la licitación y que fueron avaladas por jugadores de peso en el tema como la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ministro Puccini insistió en la necesidad de crear un Consejo de Control pero que el nuevo organismo no debe convertirse en una superestructura administrativa y propuso que el seguimiento del dragado, el balizamiento y la ejecución contractual se realice con los equipos técnicos ya existentes en las provincias. El sistema, según el planteo, sería financiado por las propias jurisdicciones y se apoyaría en recursos disponibles, sin crear nuevas dependencias.

La propuesta incluye incorporar la agenda de seguridad al esquema de control y sumar a la Prefectura. El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, recogió el criterio de austeridad planteado por Santa Fe y coincidió en que no es necesario crear nuevas estructuras sino ordenar y coordinar capacidades ya existentes.

"El nuevo esquema de control no debe convertirse en una estructura burocrática pesada ni en un ámbito de creación de cargos", sostuvo el subsecretario de Transporte de Santa Fe, Jorge Henn ante la consulta de LPO.

"No hablamos de una presencia simbólica ni protocolar, sino de una intervención técnica real en el seguimiento del dragado, el balizamiento y el cumplimiento contractual durante las décadas que dure la concesión", agregó. Según explicó, el objetivo es garantizar supervisión con continuidad, información en tiempo real y capacidad de corregir desvíos.

El argumento jurídico que sostiene Santa Fe apunta a que la Nación tiene delegada la competencia sobre la navegación, pero no sobre el lecho del río, que pertenece a las provincias. Puccini viene planteando desde 2024 la necesidad de reconocer el carácter federal del recurso y cuestionó que durante la gestión anterior de Alberto Fernández el control haya sido meramente formal.

La Hidrovía atraviesa 849 kilómetros en territorio santafesino y concentra el núcleo del complejo agroexportador más importante del país. Su funcionamiento impacta de manera directa en la competitividad y en el ingreso de divisas. En ese contexto, el debate sobre el control excede lo técnico: define quién y cómo supervisará durante los próximos 25 o 30 años el principal corredor logístico argentino.

El esquema que impulsa Santa Fe evita la creación de un nuevo ente nacional y traslada el peso operativo a las provincias. En el sector advierten que la supervisión permanente de una concesión de esa magnitud requiere equipos especializados y recursos sostenidos en el tiempo, un punto que todavía no fue explicitado en detalle.

CON INFORMACION DE LAPOLITICAONOLINE.