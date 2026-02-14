En febrero, la política santafesina empezó el 2026 en tensión hacia 2027

El gobierno provincial tuvo un enero cómodo, jugó solo en el terreno santafesino. La situación cambió en el inicio de febrero. En las dos primeras semanas se sumaron una serie de hechos que permiten afirmar que empezó el año, un año sin calendario electoral pero que la política mira con perspectiva 2027.

El cuestionamiento libertario en redes sociales al no ingreso de los dólares tomados por la provincia de Santa Fe en Nueva York; el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo donde la centralidad fue del presidente Javier Milei y sus seguidores; la rebelión de un sector de la policía, especialmente en Rosario, que abren una complicada negociación paritaria con los estatales y el reclamo justicialista de discutir ya la futura Ley de Coparticipación al lado de la Ley Orgánica de Municipios son elementos que alteraron la paz de enero.

Se podrá retroceder hacia fines de enero y marcar la gravedad institucional de la agresión al ministro de Gobierno, Fabián Bastia. El hecho -con imputado identificado- está en manos de la justicia, pero fue una luz de alerta. El ataque habría obedecido a la postura del funcionario del Poder Ejecutivo en un tema que afectó a una familiar del atacante.

En la previa al acto por el Combate de San Lorenzo, el gobierno nacional a través del propio ministro de Economía, Luis Caputo cuestionó al gobierno santafesino por no ingresar los dólares emitidos en Nueva York. Incluso, la diputada nacional santafesina Romina Diez calificó la decisión de Santa Fe como un error financiero que generó un perjuicio concreto a las arcas provinciales.

"Son recursos que tiene la provincia, los tenemos en moneda dura. Entendemos que aquí hay una posición que entiende que el financiamiento es un medio y el fin es la inversión que eso va a a posibilitar. El financiamiento lo tenemos en moneda dura, lo vamos a ir ejecutando a medida que avancen las inversiones porque es la forma en que conseguimos el financiamiento. Es el medio para que el fin último sea la inversión, no hacer bicicleta financiera ni otros mecanismos que en definitiva tienen que ver más con una inversión financiera que con una inversión productiva o una inversión en infraestructura" había dicho horas antes el ministro de Economía, Pablo Olivares, a El Litoral.

Mientras tanto, sigue faltando una firma de Nación para habilitar dos créditos en moneda blanda obtenida por Santa Fe de la CAF para infraestructura en el sur y financiar las obras de Odesur que se ponen en marcha en septiembre y que hasta el momento debió afrontar el Tesoro con recursos propios.

En San Lorenzo, con la excusa de la entrega del sable a los Granaderos, Milei pisó fuerte en la provincia y dejó en claro que los libertarios tendrán proyecto para Santa Fe en 2027. Ganaron las dos últimas elecciones de legisladores nacionales e hicieron un papel decoroso en la elección de convencionales reformadores. Con presencia en los concejos de Rosario y de Santa Fe ahora están enfocados en el armado provincial. No hubo en el Campo de la Gloria sintonía entre el presidente y el gobernador que pareció padecer el acto.



Siguió la rebelión policial en una de las áreas donde el gobierno muestra indicadores sumamente importantes en materia de baja de homicidios, y otros delitos. Eso implicó un enorme esfuerzo físico y humano de los cuadros policiales que fueron exigidos por las autoridades. Sueldos atrasados y grandes distancias para tomar servicios son temas históricos en Santa Fe. Diferir vacaciones, no atender algunas señales de cansancio físico y mental y extremar controles como por ejemplo, en el uso de combustibles provocó el estallido.

Pullaro tuvo el acompañamiento de la ministra nacional Alejandra Monteoliva y de muchos gobernadores, uno de los cuales le pidió que no publique datos de sueldos para evitar efecto contagio.

En el retorno parlamentario, la segunda fuerza en la Legislatura, el justicialismo, le avisa a Unidos que la futura ley de Municipios no se puede discutir sin los recursos de la nueva coparticipación. "No le podemos dar mayores atribuciones sin recursos, es un cóctel explosivo" dijeron los voceros parlamentarios. La respuesta ahora en manos de Unidos. Atrás esperan la nueva ley electoral y los cuerpos para seleccionar candidatos a jueces, fiscales y defensores así como los órganos de juzgamientos.



Además, la Legislatura anotó para fin de mes la Asamblea Legislativa para votar tres futuros ministros de la Corte cuando el Colegio de Magistrados advierte que hay una sola vacancia.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.