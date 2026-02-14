Internaron a un futbolista de la Selección Argentina

El mundo del fútbol se prepara para la Finalissima, donde Argentina, campeón de la Copa América, se enfrentará a España, ganador de la Eurocopa. Este esperado partido se llevará a cabo en Qatar, en el Estadio Lusail.

Sin embargo, la Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, está en alerta debido a la hospitalización del defensor Leonardo Balerdi, quien sufre de una infección grave en el oído. Este viernes, el Olympique de Marsella confirmó que el jugador fue internado tras experimentar mareos y un cuadro de salud que se ha agravado.

El entrenador interino del club explicó que Balerdi no ha podido rendir al máximo en los últimos partidos, lo que quedó evidenciado en la abultada derrota de 5-0 ante el PSG.

La situación genera preocupación en la Selección, ya que la recuperación de Balerdi es crucial para el equipo. Aún cuenta con seis semanas hasta la Finalissima, pero su participación dependerá de la evolución de su estado de salud y del alta médica para retomar los entrenamientos.