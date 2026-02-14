El fuerte cruce entre Lamine Yamal y Nahuel Molina

Barcelona sufrió una dura derrota en el Estadio Metropolitano, donde cayó 4-0 ante el Atlético de Madrid en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Este abultado marcador no solo supuso un duro golpe deportivo, sino que también desencadenó una tensa confrontación entre jugadores de ambos equipos.

El delantero español Lamine Yamal, destacado en el Barcelona, estalló en una acalorada discusión con Marc Pubill, provocando un intercambio de empujones y reproches. La situación escaló cuando Yamal también intercambió palabras con Nahuel Molina, lateral derecho de Argentina. Durante el altercado, Yamal lanzó un insulto hacia Molina: “¿Quién sos? Tonto”, una frase que rápidamente se volvió viral, reflejando la frustración del equipo catalán.

A pesar de la intensidad del intercambio, no se llegó a una pelea. Antoine Griezmann intervino para separar a los jugadores, y el partido concluyó sin incidentes mayores. Ambos futbolistas se volverán a enfrentar el 3 de marzo en el Camp Nou en la vuelta de la semifinal, con el Barcelona necesitado de un resultado positivo para revertir la situación. Previo a ese encuentro, ambos tienen programada la Finalissima entre Argentina y España.