Súper RIGI: el plan oficial para atraer inversiones multimillonarias en tecnología, energía y minería

El Súper RIGI busca captar inversiones superiores a los US$1.000 millones en sectores estratégicos.

La iniciativa ofrece estabilidad regulatoria durante 30 años para grandes proyectos.

Tecnología, minería, energía renovable y biotecnología figuran entre las actividades alcanzadas.

El régimen contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para los inversores.

Se incorporaron exigencias de compras nacionales, transparencia e inversión en innovación.

El proyecto avanza como una de las principales apuestas oficiales para atraer capitales de largo plazo.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, una de las iniciativas económicas más relevantes impulsadas por la administración del presidente Javier Milei para atraer capitales de gran escala hacia sectores tecnológicos, energéticos e industriales considerados estratégicos para el desarrollo productivo del país.

La aprobación llegó tras una jornada legislativa en la que el oficialismo también logró avanzar con otra de sus prioridades económicas, vinculada al acuerdo para la cancelación de compromisos financieros heredados. Con el respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas, el Gobierno consiguió reunir los votos necesarios para que el nuevo régimen de promoción de inversiones continúe ahora su tratamiento en el Senado.

El proyecto apunta específicamente a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares y propone un esquema de estabilidad regulatoria por un plazo de treinta años. Además, contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios destinados a empresas que desarrollen actividades vinculadas con industrias de frontera tecnológica y sectores de alto valor agregado.

Entre las actividades alcanzadas por el régimen figuran la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, la producción de baterías de litio, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas, la biotecnología, los centros de procesamiento de datos y los reactores nucleares modulares, entre otras iniciativas que el Gobierno considera fundamentales para posicionar a la Argentina en cadenas globales de producción con mayor contenido tecnológico.

Durante el debate parlamentario, el oficialismo introdujo modificaciones para sumar apoyos y facilitar la aprobación del proyecto. Entre los cambios incorporados se destaca la obligación de que los emprendimientos presenten programas de desarrollo de proveedores nacionales, estableciendo un piso del 20% de compras locales siempre que exista una oferta competitiva. También se agregaron incentivos para la inversión en investigación y desarrollo, mayores exigencias ambientales y la creación de un registro público para garantizar mayor transparencia sobre los proyectos adheridos.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca ofrecer previsibilidad de largo plazo a los inversores, un factor considerado determinante para competir con otros países que hoy concentran gran parte de los desembolsos internacionales destinados a sectores tecnológicos y energéticos. La expectativa oficial es que el nuevo régimen permita acelerar el desembarco de proyectos vinculados con la transición energética, la economía del conocimiento y la industrialización de recursos naturales estratégicos.

Entre los potenciales beneficiarios aparecen las empresas mineras interesadas en el desarrollo y procesamiento de minerales críticos como litio, uranio y tierras raras. El proyecto también resulta especialmente atractivo para compañías vinculadas a las energías renovables, incluyendo fabricantes de paneles solares, turbinas eólicas y desarrolladores de hidrógeno verde.

La industria automotriz orientada a la movilidad eléctrica constituye otro de los sectores con posibilidades de aprovechar los incentivos. El régimen contempla inversiones destinadas a la producción de vehículos eléctricos, baterías de litio y componentes tecnológicos asociados al nuevo paradigma de transporte sustentable.

Asimismo, el Súper RIGI incorpora por primera vez un fuerte componente tecnológico, incluyendo proyectos de inteligencia artificial, fabricación de chips, hardware avanzado y grandes centros de datos, áreas que suelen concentrar inversiones multimillonarias en Estados Unidos, Europa y Asia.

La iniciativa también contempla oportunidades para empresas de biotecnología, investigación genética, desarrollo farmacéutico y agricultura de precisión, además de proyectos relacionados con reactores nucleares pequeños y medianos y otras tecnologías asociadas al sector nuclear.

Sin embargo, la propuesta recibió cuestionamientos de distintos bloques opositores. Los críticos señalaron que el régimen concentra beneficios en grandes corporaciones y deja prácticamente excluidas a las pequeñas y medianas empresas. También advirtieron sobre el eventual costo fiscal de las exenciones previstas y cuestionaron el tratamiento diferencial respecto de otros sectores productivos que no accederían a incentivos similares.

De convertirse en ley, el régimen otorgaría ventajas como reducciones impositivas, beneficios para la importación de bienes de capital, mayor disponibilidad de divisas, estabilidad fiscal prolongada, facilidades para la remisión de utilidades y condiciones cambiarias especiales para los proyectos alcanzados.

Con la media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa inicia ahora una etapa decisiva en el Senado. Allí el oficialismo buscará repetir los acuerdos alcanzados en la Cámara baja para consolidar una herramienta que considera central para atraer inversiones de largo plazo y potenciar sectores capaces de transformar la matriz productiva argentina.