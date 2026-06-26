Mayans cargó contra Milei y denunció un vínculo de subordinación política de Macri con el Gobierno

José Mayans cuestionó la relación política entre Javier Milei y Mauricio Macri.

El senador afirmó que el ex presidente no participa de las decisiones centrales del Gobierno.

Según Mayans, Karina Milei tuvo un rol determinante en las principales designaciones oficiales.

El legislador también criticó a Manuel Adorni y reclamó mayores explicaciones ante el Congreso.

Mayans denunció que el Gobierno utiliza asistencia financiera para obtener respaldos políticos.

El dirigente opositor convocó a fortalecer la unidad opositora y planteó críticas al rumbo económico oficial.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, lanzó una serie de críticas contra el gobierno de Javier Milei y cuestionó especialmente la relación política que el Presidente mantiene con el líder del PRO, Mauricio Macri. Durante una entrevista televisiva, el legislador sostuvo que la Casa Rosada recurre al respaldo del ex presidente cuando lo considera conveniente, pero sin otorgarle participación real en las decisiones estratégicas de la gestión.

En ese marco, Mayans recordó un encuentro que mantuvieron Milei y Macri a fines de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó al referente del PRO a una cena con el mandatario. Según relató el senador, el dirigente opositor llegó con la intención de aportar sugerencias para la conformación del gabinete nacional, aunque se encontró con que las principales definiciones ya habían sido adoptadas.

De acuerdo con la versión de Mayans, las decisiones más relevantes habían sido previamente resueltas por Karina Milei, incluyendo nombramientos considerados estratégicos dentro de la estructura gubernamental. El senador afirmó que Macri no tuvo margen para influir en esas designaciones y que el episodio reflejó la dinámica que caracteriza el vínculo entre ambos espacios políticos.

El legislador sostuvo además que el ex presidente habría intentado proponer nombres para determinadas áreas de gobierno, pero recibió una respuesta negativa. Según describió, las autoridades nacionales le comunicaron que las decisiones ya estaban tomadas y que no existía margen para revisarlas. Para Mayans, aquella situación evidenció una relación desigual en la que Milei no considera a Macri un socio con capacidad de incidencia efectiva dentro del oficialismo.

En la misma línea, el senador afirmó que ese tipo de situaciones continuaron repitiéndose en distintos momentos de la gestión. Según expresó, los episodios recientes muestran que la influencia política del líder del PRO dentro del esquema de poder libertario continúa siendo limitada pese al respaldo que distintos sectores de ese partido brindaron al Gobierno desde el inicio de la administración.

Las críticas de Mayans no se limitaron a la relación entre Milei y Macri. Durante la entrevista también apuntó contra el vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien acusó de evitar dar explicaciones ante el Congreso.

El senador cuestionó la interpretación jurídica que realiza el oficialismo respecto de los mecanismos parlamentarios para impulsar determinadas medidas de control institucional. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno intenta impedir avances opositores mediante argumentos reglamentarios que, según su visión, no se corresponden con lo establecido por la Constitución Nacional.

Mayans también vinculó sus cuestionamientos con la situación patrimonial atribuida al funcionario, planteando que existen interrogantes que deberían ser aclarados públicamente. Según manifestó, estos temas generan malestar en amplios sectores de la sociedad, particularmente entre trabajadores y jubilados que enfrentan dificultades económicas en el actual contexto.

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales. El legislador sostuvo que muchas administraciones locales atraviesan una situación financiera compleja debido a la caída de recursos coparticipables y dependen de la asistencia nacional para equilibrar sus cuentas.

A partir de ese diagnóstico, denunció que el Gobierno utiliza herramientas de financiamiento como los Aportes del Tesoro Nacional para consolidar apoyos parlamentarios. Según afirmó, existe una utilización política de esos recursos que condiciona la conducta de algunos dirigentes y afecta el funcionamiento institucional.

Finalmente, el jefe de la bancada peronista llamó a fortalecer la coordinación entre los distintos sectores opositores. En su análisis, la Argentina necesita recuperar capacidad productiva, reducir la dependencia financiera y promover políticas orientadas al desarrollo industrial. También cuestionó el endeudamiento externo y defendió un modelo económico basado en una mayor autosuficiencia productiva y comercial.