Aduana impulsa cambios en el régimen courier y avanza en una prueba piloto con Amazon

La Aduana anunció cambios para diferenciar con mayor precisión a despachantes y declarantes.

El organismo revisará el régimen courier para fortalecer controles y trazabilidad.

Se pondrá en marcha una prueba piloto con Amazon para incorporar información anticipada y cobro previo de tributos.

La DGA busca mejorar los cruces de datos vinculados al CUIT y domicilio fiscal.

El objetivo oficial es avanzar hacia una operatoria aduanera completamente digital.

El régimen courier permite envíos de hasta 50 kilos y compras por hasta US$3.000 por operación.

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció una serie de modificaciones orientadas a modernizar los procesos de control y facilitar la operatoria del comercio exterior. Las definiciones fueron presentadas por su titular, José Andrés Velis, durante una jornada especializada organizada por el Centro Despachantes de Aduana (CDA), donde también adelantó una revisión integral del régimen de courier y confirmó el inicio de una prueba piloto con la plataforma de comercio electrónico Amazon.

Uno de los ejes centrales de los anuncios estuvo relacionado con la necesidad de diferenciar con mayor precisión las figuras del despachante de aduana y del declarante. Según explicó Velis, distintas modificaciones normativas introducidas en los últimos años generaron una superposición de responsabilidades que, en algunos casos, dificulta determinar quién interviene efectivamente en cada declaración aduanera.

En ese contexto, la DGA manifestó su apoyo a las gestiones que impulsa el CDA ante las autoridades competentes para establecer una delimitación más clara de ambas figuras. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica de las operaciones y facilitar la identificación de los responsables en cada trámite vinculado al comercio exterior.

Otro de los anuncios destacados fue la decisión de revisar el funcionamiento del régimen de courier internacional, una modalidad que registró un fuerte crecimiento a partir de la expansión del comercio electrónico transfronterizo. Desde la Aduana consideran que el sistema requiere ajustes para corregir determinadas distorsiones operativas y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Velis señaló que uno de los principales desafíos consiste en mejorar la calidad y disponibilidad de la información previa sobre las operaciones. Para ello, el organismo trabaja en la actualización de datos vinculados al CUIT y al domicilio fiscal de los usuarios, con el propósito de incrementar la trazabilidad y minimizar posibles irregularidades.

Según explicaron desde el organismo, la utilización indebida de identificaciones fiscales constituye uno de los riesgos que buscan reducir mediante nuevos cruces de información y herramientas de control. La intención es construir matrices de riesgo más precisas que permitan agilizar los procedimientos sin resignar capacidad de fiscalización.

En ese marco se inscribe la prueba piloto que comenzará a desarrollarse junto a Amazon. La iniciativa apunta a evaluar un sistema mediante el cual las plataformas de comercio electrónico puedan incorporar información anticipada sobre las compras realizadas por los usuarios y efectuar el cobro previo de los tributos correspondientes.

De acuerdo con las autoridades aduaneras, ese esquema permitiría mejorar la previsibilidad para los consumidores y optimizar la gestión de riesgos sobre los envíos internacionales. La disponibilidad de información previa facilitaría además una mayor automatización de los controles y una reducción de los tiempos administrativos.

El titular de la DGA también destacó la experiencia obtenida a partir de los acuerdos de cooperación vigentes con organismos de control fronterizo de Estados Unidos. En particular, mencionó el intercambio de experiencias con el Customs and Border Protection y con el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, organismos que desarrollaron modelos avanzados de digitalización de procedimientos aduaneros.

La aspiración oficial es avanzar progresivamente hacia una operatoria completamente digital, reduciendo la utilización de documentación física y potenciando el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento de las operaciones.

Actualmente, el régimen courier permite importar productos desde el exterior bajo determinadas condiciones. Cada envío puede alcanzar un peso máximo de 50 kilogramos y un valor de hasta 3.000 dólares. Además, no existe un límite anual para las operaciones realizadas bajo esta modalidad.

En materia tributaria, las compras cuyo valor sea inferior a 400 dólares se encuentran exentas del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque continúan alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado. Para la mayoría de las operaciones courier no se requiere realizar trámites adicionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), salvo en los casos gestionados a través del sistema postal tradicional.

La normativa también mantiene restricciones sobre determinados productos. Entre ellos figuran armas de fuego sin autorización específica, explosivos, sustancias peligrosas, estupefacientes, bienes arqueológicos protegidos y determinados electrodomésticos de gran porte destinados al hogar.

Con estas medidas, la Aduana busca adecuar el sistema a la creciente expansión del comercio electrónico internacional, combinando mayores niveles de control con procedimientos más ágiles y digitalizados para usuarios y operadores.